Steinbergkirche : Unbekannte zerstören Scheiben an Ferienhäusern

18. Mai 2020, 15:08 Uhr

Steinbergkirche | Bereits in der Nacht von Montag, 4., auf Dienstag, 5. Mai, wurden zwei Scheiben eines Ferienhauses in der Straße Neukirchen in Steinbergkirche/ Quern mutwillig von einem oder mehreren Unbekannten zerkratzt. Dies teilt die Polizeidirektion Flensburg jetzt mit. Eine Strafanzeige wurde damals erstattet. Nun wurden erneut in der Nacht von Donnerstag, 14., auf Freitag, 15. Mai, an drei weiteren Nachbar-Ferienhäusern sieben Scheiben zerkratzt. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von zirka 6000 Euro.

Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den genannten Tatnächten auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Ferienhaussiedlung beobachtet, die mit diesen Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter ✆ 0 46 32 / 87 61 68 14 zu melden.