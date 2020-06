Vandalismus in Busdorf : Unbekannte zerstören Rutsche, Zäune und Lampen

Die Polizei in Busdorf nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen.

02. Juni 2020, 15:41 Uhr

Busdorf | Zerstörte Lampen und Bäume an der Majorenkoppel, zertrümmerte Zäune am Hundeplatz am Bergholm und eine zerstörte Rutsche auf dem Spielgelände am Runenstein – das sind die Vandalismus-Spuren, die Unbekannte in der Gemeinde Busdorf während der Pfingsttage hinterlassen haben. Das Team der Gemeindearbeiter hat die Beschädigungen entdeckt. Es wurde Anzeige erstattet. Polizei und Ordnungsamt ermitteln. Bürgermeister Kay-Michael Heil zeigte sich verärgert. Hinweise nimmt die Polizei in Busdorf unter Telefon 04621/4228200 entgegen.

