Anschlag in Schleswig : Unbekannte verwüsten Moschee

Unter anderem wurde ein Koran zerrissen und mehrere Waschbecken zerstört.

von shz.de

05. Juli 2019, 09:35 Uhr

Schleswig | Die Moschee in der Friedrichstraße ist am Mittwochmorgen von unbekannten Tätern verwüstet worden. Wie die Polizei erst heute mitteilte, wurden offenbar in der Zeit zwischen 9.30 und 11 Uhr in einem Waschraum von mehreren Waschbecken die Armaturen heraus- und die Seifenspender abgebrochen. Auch ein

Koran wurde zerrissen und die Seiten dann im WC verteilt. Außerdem wurden Schmierereien hinterlassen.

Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0461/4840. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Moschee oder in den Räumlichkeiten gesehen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?