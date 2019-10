Tarp : Unbekannte stehlen Baumaterialien - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte stahlen am Wochenende 19./20. Oktober Baumaterialien von einer Baustellen in Tarp.

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2019, 12:17 Uhr

Tarp | Im Ferdinand-Porsche-Ring in Tarp wurden am Wochenende 19./20. Oktober Baumaterialien von einer Baustelle gestohlen. Entwendet wurden: elf Platten ISO Paneele (Wandverkleidung) in 5 Metern Länge und 1 Meter Breite 5, Holzbalken (0,10 Meter x 0,16 Meter x 5 Meter) und zwei Spanngurte. Der Wert des entwendeten Baumaterials beträgt laut Angaben der Polizei rund 1300 Euro.

Abtransport mit einem größeren Fahrzeug

Aufgrund der Längen (jeweils 5 Meter) und der nicht unerheblichen Mengen, gehet die Polizei davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt haben müssen. Die Polizeistation in Tarp hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04638-89410 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?