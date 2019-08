Polizei sucht Zeugen : Unbekannte schlagen Scheiben in Sörup ein

Am Sonntag wurden Scheiben an einem Bagger und einem Einfamilienhaus zerstört.

von shz.de

19. August 2019, 09:46 Uhr

Sörup | Unbekannte haben am Sonntag in Sörup in der Zeit von Mitternacht bis Mittag die Scheiben an einem Bagger und eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Die Taten wurden in der Schleswiger Straße verübt, teilte die Polizei jetzt mit.

Der oder die Täter haben vermutlich eine lange Eisenstange von einer nahegelegenen Baustelle genommen und die Scheiben damit zerstört. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Mittelangeln unter der Telefonnummer 04633/1710 in Verbindung zu setzen.

