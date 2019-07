Türkisch-islamischer Kulturverein: : Unbekannte schänden Schleswiger Moschee

Die Toiletten am Gebetshaus in der Friedrichstraße wurden verwüstet, mehrere Korane zerschnitten.

von Sven Windmann

05. Juli 2019, 13:23 Uhr

Schleswig | „Ich verstehe es nicht“, sagt Celebi Kilicikesen immer wieder, um sich dann die Frage zu stellen: „Wer macht so etwas?“ Der Vorsitzende des türkisch-islamischen Kulturvereins ist auch gestern noch sichtlich angeschlagen.

Denn zwei Tage vorher, am Mittwochmorgen, hatten unbekannte Täter die Moschee des Vereins in der Friedrichstraße geschändet. Dabei wurde ein Toilettenraum komplett verwüstet. An mehreren Waschbecken wurden die Armaturen heraus- und die Seifenspender abgebrochen. Und was für Kilicikesen noch viel schlimmer ist: Die Schnipsel von gleich mehreren Koranen wurden im WC verteilt und zu allem Überfluss hat jemand obendrauf dann auch noch sein Geschäft verrichtet. Daneben lag ein Zettel, auf dem der Prophet Mohammed beleidigt wurde.

„Das war eine geplante Tat. Die Korane wurden fein säuberlich zerschnitten, nicht bloß zerrissen“, sagt Dogan Ramazan. Der Neffe von Kilicikesen kümmert sich um viele Belange rund um die Moschee. Die Toilette stehe, bis auf nachts, immer offen, sagt er. Denn in den Gebets- und Vereinsräumen herrsche stets ein Kommen und Gehen. „Wir sind ein offener Verein, hier kommen immer viele Leute.“

Dennoch wurden die Täter, oder vielleicht eher der Täter, nicht gesehen. Offenbar in der Zeit zwischen 9.30 und 11 Uhr fand die Verwüstung statt. Nun sucht die Kriminalpolizei in Flensburg, die die Ermittlungen aufgenommen hat und den Fall erst gestern öffentlich machte, nach Zeugen. Ob es sich gar um einen rechtsextremen Hintergrund für die Tat handeln könnte, dazu wollte sich ein Sprecher auf SN-Nachfrage nicht äußern. Man stehe noch am Anfang der Ermittlungen. Offenbar wird aber auch ein interner Konflikt innerhalb der muslimischen Gemeinde in Schleswig nicht ausgeschlossen.

Dazu würde auch passen, dass es bereits im vergangenen Sommer einen ähnlichen Fall gegeben hat, wenn auch weniger heftig. Celebi Kilicikesen und Dogan Ramazan betonen jedoch beide, dass sie nicht glauben, dass der Täter aus Schleswig stammt. „Wir sind mit dem Verein seit 30 Jahren hier, kommen mit allen Nachbarn sehr gut aus. Es gab nie Probleme. Im Gegenteil. Wir gehören dazu“, sagt Kilicikesen. Er vermutet, dass ein psychisch Kranker für die Verwüstungen verantwortlich ist. Denn so eine Tat sei doch nicht normal.

Der Verein will die Moschee, die Versammlungsräume und auch die Toiletten auch künftig offen lassen. Allerdings werde man jetzt Kameras aufhängen, damit solche Fälle in Zukunft nicht mehr vorkommen.

Die Kripo in Flensburg fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Moschee oder in den Räumlichkeiten gesehen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise werden unter Telefon 0461/4840 entgegen genommen.