Eggebek : Unbekannte legen mehrere Gullydeckel auf die Straße - Polizei sucht Zeugen

Sieben Gullydeckel haben Unbekannte in der Hauptstraße in Eggebek aus ihren Schächten gehoben und auf die Straße gelegt.

Avatar_shz von shz.de

16. Dezember 2019, 11:55 Uhr

Eggebek | Sieben Gullydeckel wurden in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag bis gegen 3.45 Uhr in der Hauptstraße in Eggebek von Unbekannten aus ihren Abwasserschächten gehoben und anschließend auf der Fahrbahn abgelegt. Mindestens ein Fahrzeug wurde beim Überfahren eines Gullydeckels beschädigt.

Die Polizeistation in Tarp hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Weitere Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04638/89410 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?