Dörpstedt : Unbekannte heben Auto auf Paletten

Der Ford „schwebte“ in Dörpstedt in 1,7 Metern Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz

28. Juni 2019, 12:31 Uhr

Dörpstedt | Morgens um 4 Uhr in Dörpstedt: Ein Ford parkt auf gestapelten Holzpaletten auf der Hauptstraße Ecke Hye. Der Wagen wurde auf 13 übereinander gestapelten Holzpaletten in einer Höhe von 1,7 Metern positioniert. Der Wagen und die Paletten stammten von einem nahegelegenen Hof und wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Straße aufgebaut. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die unbekannten „Künstler“ vermutliche einen Teleporter zu Hilfe.

Gefährlicher Spaß

Was auf den ersten Blick lustig aussieht, ist allerdings gefährlich und fällt unter die Bezeichnung „Bereitung von Hindernissen auf der Fahrbahn“, so die Polizei. Bereits ein leichtes touchieren des Turms hätte einen schweren Unfall auslösen können.

Die Polizeistation Kropp ermittelt wegen des „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ und bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 04624/4506680.

Blaulichtmonitor

