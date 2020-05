Sterup : Unbekannte entsorgen illegal Müll

Die Polizei sucht Zeugen.

08. Mai 2020, 08:45 Uhr

Sterup | In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entsorgten unbekannte Personen im Ehrfelder Weg in Sterup Sperrmüll und anderen Abfall. Am Waldeingang beim Wasserwerk lagen unter anderem zwei Matratzen, ein Lattenrost, Kinderbrettspiele, Bilderrahmen, ein Puppenwagen und ein Fahrradhelm.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeistation Steinbergkirche ermittelt und bittet um Hinweise zu den Verursachern. Wer Beobachtungen im Ehrfelder Weg gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04632/8761680 zu melden.

