Havetoft : Unbekannte entsorgen illegal Müll

Havetoft |

05. Juli 2019, 09:51 Uhr

Havetoft | Havetofts Bürgermeister Peter Hermann Petersen ist wütend. Denn wieder einmal haben Unbekannte Müll am Rande der landwirtschaftlichen Flächen entsorgt.

Diesmal scheint es der Inhalt einer Abstellkammer zu sein. Haushaltsgegenstände, Bilder, Blumentöpfe, Dekorationsmaterial, Leuchtstofflampen und Batterien liegen ausgebreitet an einem Wirtschaftsweg im Ortsteil Holming. „Statt diesen Müll zu einem Recyclinghof zu bringen, laden diese Umweltsünder ihren alten Kram illegal auf unseren Flächen ab“, schimpfte Petersen. Gemeindearbeiter und Gemeindevertreter müssten dann alles wieder trennen und ordentlich entsorgen. Das sei besonders schwierig bei Batterien, die Sondermüll seien und im hohen Gras kaum zu finden sind.

„Als Gemeinde läuft uns das innerlich über“, verriet Gemeindevertreterin Margret Tobian-Jessen. Dies sei bereits das 20. oder 30. Mal, „dass so eine Schweinerei vorgekommen ist“. Sie ist noch aus einem anderen Grund sauer. Denn als sie den Müllfund bei dem zuständigen Polizeirevier in Satrup anzeigen wollte, erklärte man ihr dort, dass man für so etwas nicht zuständig sei. Derartige Fälle würden vom Ordnungsamt bearbeitet. Dieses sitzt aber in Böklund.

Dort erfuhr die Gemeindevertreterin, dass man ein Bußgeld verhängen könne, wenn der Täter bekannt sei. Aber eigene Nachforschungen könne man nicht durchführen.

Da beim illegal entsorgten Müll auch Fotos waren, machte Gemeindevertreter Holger Berndsen zu den abgebildeten Personen Recherchen. Doch die sind inzwischen entweder tot oder dement.

„Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als die Bevölkerung zu mehr Aufmerksamkeit gegenüber Fahrzeugen aufzurufen, die mit Müll beladen auf unsere Wirtschaftswege fahren und leer wieder zurückkommen“, schlägt Bürgermeister Petersen vor.