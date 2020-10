Tarp, Oeversee und Eggebek : Unbekannte besprühen Stromkästen mit HSV-Farben — die Polizei sucht Zeugen

Zeugen können sich bei der Polizeistation in Tarp melden.

06. Oktober 2020, 13:52 Uhr

Tarp | In den letzten Wochen besprühten Unbekannte diverse Stromkästen und Verkehrsschilder in den Ortschaften Tarp, Oeversee und Eggebek mit den HSV-Farben und HSV-Buchstaben. Die Polizeistation in Tarp hat wegen dieser Sachbeschädigungen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 04638/89410 oder per E-Mail an Tarp.PST@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Unser Blaulichtmonitor