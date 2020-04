Bergenhusen : Ulf Frahm arbeitet seit 35 Jahren bei Elektro Lorentzen

Firmenchef Volker Lorentzen lobt das Engagement seines Mitarbeiters.

Avatar_shz von shz.de

16. April 2020, 08:12 Uhr

Bergenhusen | „35 Jahre, was für eine Zeit! Jeder Tag, jede Stunde, die du in unserem Betrieb mitgewirkt hast, dafür kann ich nur Danke sagen“: Mit diesen Worten eröffnete Firmenchef Volker Lorentzen seine Ansprache an den Jubilar im Hause Elektro Lorentzen.

Ulf Frahm ist seit 35 Jahren in der Firma beschäftigt. Unter Einhaltung der Schutzvorschriften gratulierten alle zehn Mitarbeiter. „Chefin“ Iris Lorentzen hatte nicht nur ein Präsent für den Jubilar vorbereitet. Sie verteilte an diesem Morgen auch die neuen dunkelblauen Jacken mit dem Firmenlogo an die Mitarbeiter. Die aus diesem Anlass geplanten Gruppenfotos wurden jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Zur Jubiläumsurkunde der Handwerkskammer Flensburg gab es eine Top-Beurteilung der Persönlichkeit seines Mitarbeiters vom Firmenchef: „Du warst und bist immer da, wenn man dich braucht. Immer hilfsbereit und zuvorkommend. Wie oft ist dir die Uhrzeit egal, ob im Störungsdienst für Biogasanlagen oder den ganz normalen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit. Du bist die Zuverlässigkeit in Person.“

Gelernt hat Frahm in Schleswig – bei Radio Vogt im Stadtweg. Im April 1985 sei er dann mit jungen 20 Jahren noch bei Heinz Lorentzen angefangen. Auch den Großvater und Firmengründer Johann Hinrich Lorentzen habe er noch erlebt. Den schnellen Wandel in den technischen Errungenschaften gehöre ebenso zu den Anforderungen, denen der Jubilar sich stets gestellt habe, wie die damit einhergehenden vielen Aus- und Weiterbildungen. Der erste Pager Anfang der 90er-Jahre und auch das erste Mobiltelefon gehörten mit zur Ausstattung. Heute seien das Smartphone, das Tablet und der Laptop wichtige Werkzeuge. Vor 35 Jahren waren sie noch nicht einmal erfunden.

„Ob Kücheneinbauten in ganz Norddeutschland, Datennetzwerke in Ostdeutschland, Kameraanlagen an der Elbe, gemeinsam haben wir auf unzähligen Arbeitsstellen viel erlebt“, so Lorentzen. Fast jeder Kunde würde auf Wort und Meinung von Ulf Frahm hören, Anrufe mit Aufträgen würden teilweise direkt bei ihm auflaufen. „Das ist doch eine wunderbare Bestätigung für dein Handeln und Tun“, lobte der Chef. 35 Jahre Erfahrung, davon profitiere nicht nur die Firma, auch die vielen Auszubildenden hätten stets ihren Teil davon abbekommen. „Aus fast allen ist etwas geworden, auch an diesem Erfolg hast du deinen Anteil.“