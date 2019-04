Freiwillife Feuerwehr Böel : Übung in einem Abbruchhaus

Die Feuerwehren aus Böel, Böelschuby und Mohrkirch mussten ihre Kenntnisse unter Beweis stellen.

von shz.de

30. April 2019, 08:51 Uhr

Böel | „Das war ein ideales Übungsobjekt“. Ein abbruchreifes Haus in Böel kam noch einmal zu Ehren als Übungsobjekt für die Feuerwehren aus Böel, Böelschuby und Mohrkirch. Kräftig eingenebelt konnten die Einsatzkräfte unter Atemschutz im Haus so vorgehen, als wäre es ein Ernstfall und mussten nicht die bei Übungen notwendige Rücksichtnahme einhalten. Landwirt Karl-Otto Hansen hatte das Übungsobjekt an seinem landwirtschaftlichen Betrieb zur Verfügung gestellt.

Die kritischen Beobachter unter Leitung von Matthias Andersen aus Boren fanden nur wenige Kritikpunkte. Ohne vorher über den Einsatzort informiert zu sein, hatten alle drei Wehren ihren Einsatzort schnell erreicht und konnten unter der Leitung von Hans-Ludwig Petersen mit der Rettung vermisster Personen, der Brandbekämpfung und dem Schutz der angrenzenden Gebäude beginnen. Amtswehrführer Jürgen Werner zeigte sich bei der Abschlussbesprechung im Lindenhof mit dem Übungsablauf und der Einsatzfähigkeit der drei Wehren zufrieden.