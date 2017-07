Fahrdorf : Überfall auf Tankstelle

Am vergangenen Freitag ist die Star-Tankstellle an der B76 in Fahrdorf überfallen worden. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, betrat ein dunkel bekleidetet, maskierter Mann die Tankstelle gegen 19.40 Uhr und bedrohte die alleine anwesende Angestellte mit einem Messer. Nachdem ihm ein dreistelliger Geldbetrag ausgehändigt worden war, besprühte er die Angestellte mit einem Reizgas. Danach flüchtete er über eine hinter der Tankstelle befindliche Wiese. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang mit einem Raubüberfall vom 28. Mai auf eine Tankstelle im Husumer Baum in Schleswig. Die Kripo Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle, insbesondere im Bereich der Straße Bremland in Fahrdorf gesehen?

Hinweise bitte an die Kripo in Schleswig unter 04621- 840, jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeiruf 110.

von shz.de

erstellt am 03.Jul.2017 | 13:29 Uhr