Schleswig : Überfall auf Tankstelle am Husumer Baum

Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr wurde die Star-Tankstelle im Husumer Baum in Schleswig überfallen. Der unbekannte Täter bedrohte die 33-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Er sprühte der Angestellten zudem eine unbekannte Flüssigkeit in das Gesicht. Sie wurde leicht verletzt. Der Mann erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete durch den Hintereingang in Richtung Margarethenswallstraße.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, schlank. schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Hose, schwarze Skimaske und Sonnenbrille. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Schleswig unter Tel. 04621/84 0 entgegen.