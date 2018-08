Zwei Täterinnen : Überfall auf Schleswiger Rentnerin wird Thema bei „Aktenzeichen XY“

Im vergangenen Oktober erbeuteten zwei Frauen Geld und Schmuck. Ihr 88-jähriges Opfer bedrohten sie mit einer Schusswaffe.

von Sarah Sauerland

17. August 2018, 07:45 Uhr

Schleswig | Ein noch ungeklärter Raubüberfall auf eine Rentnerin in Schleswig aus dem vergangenen Jahr wird am kommenden Mittwoch Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ (ZDF, 20.15 Uhr). Wie die Polizei berichtet, wurde die 88-Jährige am 6. Oktober 2017 in ihrer Wohnung in der Königstraße von zwei Frauen überfallen und ausgeraubt.

Die Frauen gaben sich an der Haustür des Opfers als Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes aus und baten um Einlass. Auf die kritische Nachfrage der 88-Jährigen wurde diese zu Boden gestoßen und mit einer Schusswaffe bedroht. Eine der Täterinnen durchsuchte unterdessen die Wohnung der Geschädigten. Die Frauen konnten mit Schmuck und Bargeld fliehen.

Die Räuberinnen waren nach Angaben des Opfers etwa 35 bis 40 Jahre alt. Eine der Frauen ist rund 1,70 Meter groß und hatte zum Tatzeitpunkt dunkles, halblanges Haar. Sie trug eine schwarze große Umhängetasche. Die andere Täterin ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Zum Tatzeitpunkt hatte sie mittelblondes Haar und führte eine Schusswaffe mit sich. Die Frau ist vermutlich Linkshänderin. Beide Täterinnen sprechen fließend deutsch.

Der Zuständige Ermittler von der Kripo Schleswig, Norbert Preuß, wird in der Sendung am Mittwoch zu Gast sein und den Fall schildern. Die Polizei erhofft sich von dem Beitrag neue Hinweise und Ermittlungsansätze. Wer sich bereits jetzt an auffällige Personen, Fahrzeuge oder Begebenheiten im Bereich Königstraße, Plessenstraße und Lange Straße erinnern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04621/840 zu melden.

