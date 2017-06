Schleswig : Türkin als Stargast der „Büchernacht“

vergrößern 1 von 2 Foto: wim 1 von 2

„Diese Veranstaltung hat sich zu einem echten sommerlichen Highlight in der Stadt entwickelt.“ Wenn Anke Carstens-Richter von der „Schleswiger Büchernacht“ spricht, gerät sie regelrecht ins schwärmen. Nicht nur, weil sie als Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei „Alibris“ deren Veranstalterin ist, sondern auch aus voller Überzeugung. „Wir bekommen so viel positive Rückmeldung. Die Leute haben richtig Lust auf diesen besonderen Abend.“

Am kommenden Sonnabend ist es wieder soweit. Von 18 Uhr bis nach Mitternacht lesen bekannte Schleswiger und weitere Gäste in der Stadtbücherei Romanauszüge und Kurzgeschichten vor. Einer der Höhepunkte soll dabei die Lesung von Nuray Cesme sein. Die in Neumünster aufgewachsene Türkin hat ihren Debütroman („der Wille versetzt Berge“) über ihre Familiengeschichte veröffentlicht, der für viel Aufsehen gesorgt hat. „Dass wir sie für uns gewinnen konnten, freut mich ganz besonders“, sagt Carstens-Richter, „denn sie hat ein außergewöhnliches Buch geschrieben, in dem das Thema Integration ganz greifbar dargestellt wird.“

Den Anfang der siebten „Büchernacht“ allerdings macht Schauspieler Wolfgang Berger, der bereits von Anfang an bei der Veranstaltung dabei ist. Er liest aus der „Unendlichen Geschichte“ und stellt dann zu später Stunde (gegen 23.30 Uhr) den diesjährigen „Mitternachtskrimi“ vor.

Weitere Vorleser sind unter anderem die Vorsitzende des städtischen Kulturausschusses, Babette Tewes, Rathaus-Fachbereichsleiterin Julia Pfannkuch sowie Alt-Bürgermeister Klaus Nielsky. Unter dem Titel „Zu guter Letzt“ läutet schließlich Susanne Pertiet den Schlussakkord für die „Büchernacht“ ein.

Die stellvertretende „Alibris“-Vorsitzende übernimmt in diesem Jahr auch die Moderation der Veranstaltung, da Anke Carstens-Richter zeitgleich an einer Reise des Schleswiger Kunstvereins teilnimmt. Pertiet indes hat sich auch diesmal wieder das Motto für die „Büchernacht“ ausgedacht: „Wer liest, sündigt nicht“, in Anlehnung an das geflügelte Wort „Wer schläft, sündigt nicht“.

So oder so: Die Schleswiger können sich erneut auf einen langen und gleichzeitig kurzweiligen Abend einstellen. Dazu soll neben den Lesungen auch das musikalische Programm beitragen. Diesmal sind Michael Becker, Markus Billerbeck, Detlef Schlüter und Harm Wilms als „Cello-Quartett“ zu Gast. Zudem gibt es Gebäck und Wein und die Buchhandlung Liesegang stellt einen Büchertisch auf, damit man die Werke, die an diesem Abend vorgestellt werden, gleich kaufen kann.

„Dieser Mix hat in den vergangenen Jahren viele Menschen angezogen“, sagt Susanne Pertiet, auch diesmal rechne man deshalb mit mehreren Hundert Besuchern. Die indes bleiben meist gar nicht den ganzen Abend. „Es gibt Kommen und Gehen, ganz ungezwungen. Genau das macht diese Veranstaltung aus.“

> Der Eintritt zur „Büchernacht“ ist kostenlos. Eine Programmübersicht gibt es unter: www.buecherei-schleswig.de

von Sven Windmann

erstellt am 21.Jun.2017 | 06:50 Uhr