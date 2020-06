Trotz Galerie-Absage: Nospa fördert Schüler-Kunst

Galerie auf der Schlei wird auf 2021 verschoben

Avatar_shz von Joachim Pohl

01. Juni 2020, 17:58 Uhr

Schleswig | Die „Galerie auf der Schlei“, bei der Kunstobjekte auf dem Wasser an der Schleipromenade gezeigt werden, wurde Corona-bedingt auf das nächste Jahr verschoben. Monate zuvor hatten sich Nachwuchs-Künstler aus fünf Schulen an dem Projekt beteiligt, das eigentlich in diesen Tagen eröffnet werden sollte. „Corona hat uns eingeholt“, sagt Holger Sagunski, Lehrer der Lornsenschule und Leiter des Kunstprojektes. Die Schüler konnten nicht mehr an ihren Objekten weiterbauen. Stillstand.

Gemeinsam wurde die Entscheidung getroffen, die Wasser-Galerie auf das nächste Jahr zu verlegen. Eine Eröffnung ohne Vernissage und Austausch mit Besuchern wäre nicht im Sinne der Schüler gewesen. Die schwimmenden Kunstobjekte, die kurz vor der Fertigstellung standen, tragen die Ideen und persönliche Handschrift der Schüler aus der Lornsenschule, der Bruno-Lorenzen-Schule, des Landeszentrums Hören und Sprache, des Förderzentrums Schleswig-Kropp, der Grundschule Schuby und der Auenwaldschule in Böklund. Die Themen Umwelt, Flucht und Kommunikation wurden kunstvoll umgesetzt – und nun im Keller der Schule eingelagert.

Damit die Objekte vollendet, mit neuen Ideen ergänzt und im nächsten Jahr präsentiert werden können, überreichte Philipp Wiebe, Regionaldirektor der Nospa, nun einen Förderbetrag von 1500 Euro, die die Nospa-Kulturstiftung bereitgestellt hat. „Die Präsentation der Kunst ist ein tolles Projekt für die Schule, für Schleswig und die Schlei. Das unterstützen wir gerne“, sagte Wiebe. Doch damit nicht genug. 2000 Euro aus der Jugend- und Sportstiftung überreichte Wiebe für die Arbeit des Verbundes der Begabtenförderung „Enrichment“, das Schüler aus den Schulen der Region die Teilnahme an gemeinsamen Projekten ermöglicht, die zusätzlich zum Unterricht angeboten werden. Die Lornsenschule leitet den Verbund der Begabtenförderung, deren erfolgreiche Zusammenarbeit die Schulen und Schüler seit fünf Jahren kooperativ verbindet. Die Freude bei Schulleiter Carsten Schmolling, Arne Schnack-Friedrichsen und Holger Sagunski war groß. „Es hilft uns, in der Fortsetzung der Projekte ein Stück weiter zu kommen. Die Förderung ist sehr hilfreich, denn die Möglichkeiten sind begrenzt“, sagte Arne Schnack-Friedrichsen, Verbundleiter des Enrichment-Programms.