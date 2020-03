Norderbraup : Trotz Corona: Die Pferdeklappe hilft weiterhin Pferden in Not

Auf dem Hof in Norderbrarup gelten jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen.

von Doris Ambrosius

22. März 2020, 16:20 Uhr

Norderbrarup | Die vergangenen Tage waren für Petra Teegen von der „Pferdeklappe“ und ihr Team sehr arbeitsintensiv, denn viele Umstellungen und Anpassungen wurden wegen der Corona-Krise plötzlich notwendig. Egal, ob es um Klärungen mit Ämtern und Behörden ging oder einfach darum, dafür zu sorgen, dass sie selbst und auf dem Hof alle gesund bleiben. „Wir müssen nicht schließen, aber viele Vorsichtsmaßnahmen müssen eingehalten werden“, berichtet Petra Teegen und fügt hinzu, dass Pferden in Not trotz der angespannten Lage geholfen werden muss.

Klappenpferde kommen zunächst auf Quarantäneplatz

So erging es auch den beiden Shetty-Ponys „Lady Wind“ und „Nova“, die aus Sachsen ankamen. Ihre Besitzerin konnte sie finanziell nicht mehr halten, für den Transport sammelten Freunde und Nachbarn, die bisher aufgelaufenen und offenen Tierarztkosten übernahm die „Pferdeklappe“. Der übliche Weg sei nun aber etwas komplizierter geworden, damit fremde Menschen den Hof derzeit nicht betreten, erläutert Petra Teegen und fügt hinzu, dass Klappenpferde deshalb vorher auf einem Quarantäneplatz, einem Sandpaddock, abgeladen werden müssen. „Decken, Halfter und Ähnliches müssen die Besitzer oder Transporteure vom Pferd entfernen und mitnehmen. Die Tiere bekommen später von uns ein neues Equipment“, sagt Petra Teegen weiter. Die nächste Zwischenstation sei dann die Quarantänebox, bis der Tierarzt untersucht und freigegeben hat.

Außerdem lassen wir alle so viel wie möglich raus an die frische Luft und Sonne, da ich glaube, dass das Coronavirus, wie viele andere Viren auch, UV-Strahlung nicht verträgt. Petra Teegen

Petra Teegen ergänzt, sie habe viel rumtelefoniert bei entsprechenden medizinischen Stellen. Ihr wurde versichert, dass noch kein einziger Fall bekannt wäre, dass ein Pferd das Virus übertragen hätte oder gar selbst erkrankt sei. Alle Vorsichtsmaßnahmen würden im Stall eingehalten, sagte sie, das Veterinäramt habe keinerlei Bedenken. An verschiedenen Orten auf dem Hof stehe Desinfektionsmittel zur Verfügung, Klappenführungen fallen bis auf Weiteres aus, sowie auch die für Ende März angesetzte Jahresversammlung.

Futter wird bereitgestellt und abgeholt

Sogar die Lieferkette von außen sei unterbrochen. „Wir lassen uns das Futter in einer Halle beim Verkäufer bereitstellen und holen es selbst ab, um es bei uns in einer Halle zu lagern. Derzeit würden weiterhin keine Handtücher genutzt, sondern Papiertücher, die nach einmaliger Nutzung entsorgt würden. „Die Not von Pferden, dessen Besitzer in finanzielle Bedrängnis geraten sind, reißt ja nicht ab. Aktuell pflegen wir 30 Pferde und Ponys, morgen kommt noch eines dazu aus Mecklenburg-Vorpommern, welches stark verhungert ist.“ Schließt Petra Teegen und bittet alle, nicht in Angst zu leben, sondern trotz allem positiv zu denken. „Auch Angst macht krank. Nutzt lieber die freie Zeit zum Umschauen, wo Hilfe benötigt wird.“ Rät sie und weist darauf hin, dass selbstverständlich auch das „Rettungsauto für Großtiere“ mit Equipment weiterhin zur Verfügung steht. Es war seit der Anschaffung schon dreimal im Notfalleinsatz.