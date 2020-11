HGV : Treianer Grundschüler bekommen gelbe Warnwesten

In den beiden Treianer Grundschulen ist Verkehrserziehung fester Bestandteil des Lehrplans.

Avatar_shz von shz.de

02. November 2020, 16:57 Uhr

TREIA | „Die Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist gerade jetzt im Herbst ein wichtiger Punkt“, erzählt Silke Worm, „wenn die Tage kürzer und die Witterung unbeständiger wird, werden unsere Schülerinnen und Schüler einfach deutlich schlechter von Autofahrern gesehen. Das ist eine Tatsache, für die wir sie sensibilisieren. Immer wieder.“ Für die Konrektorin der Grundschule Treia und ihr Kollegium gehört das schon zum jährlichen Rhythmus. Besonders die ganz Kleinen, die sich mitunter noch nicht ganz so sicher im Straßenverkehr bewegen, werden auf diese Gefahr hingewiesen. „Und deshalb sind wir sehr froh, dass die Eingangsklassen auch in diesem Jahr wieder mit Warnwesten ausgerüstet wurden.“

Schon im vergangenen Jahr hatte der Handels- und Gewerbeverein Treia die Ausrüstung übernommen. „Es war uns wichtig, diese Unterstützung kontinuierlich weiterzuführen“, erklärt Andres Schlüter, Vorsitzende des HGV, „nichts ist wichtiger, als die Sicherheit unserer Kinder.“ Und weil das nicht nur für die Kinder der Deutschen Grundschule gilt, können sich auch die Schülerinnen und Schüler der Dänischen Schule über neue leuchtende Warnwesten freuen. „Viele unserer Schülerinnen und Schüler sind zu Fuß unterwegs. Und auch, wenn wir schon in der Vorschule mit dem Fußgängerführerschein in die Verkehrserziehung starten, ist die Sichtbarkeit noch mal eine ganz andere Herausforderung“, erklärt Kathrin Dörr von der Treja Danske Skole.

Verkehrserziehung ist in beiden Schulen fester Bestandteil des Lehrplans. „Wir liegen an einer vielbefahrenen Straße. Vom ersten Tag an machen wir unsere Schüler darauf aufmerksam“, betont Silke Worm. „Sie müssen wissen, wie man sich sicher im Straßenverkehr verhält.“

Auch Kathrin Dörr legt darauf großen Wert. „Wenn wir durch das Dorf laufen, besprechen wir vor Ort Gefahrenstellen und üben an den entsprechenden Stellen, wie man sich verhält.“

Beide Schulen planen, sobald es die Pandemie wieder zulässt, mehr gemeinsame Projekte. „Wir haben ganz viele Ideen“, sagt Kathrin Dörr, „gerne möchten wir beispielsweise gemeinsam eine Fahrradprüfung realisieren.“ Schnittstellen für eine intensive Zusammenarbeit gibt es sicher noch viele. Nun geht es erst einmal darum, den Schulweg ein Stück sicherer zu machen – die neuen Warnwesten tragen einen großen Teil dazu bei. An dieser Stelle sind natürlich auch die Eltern gefragt, die darauf achten sollten, dass die Westen auch konsequent getragen werden – das ist übrigens auch in der Freizeit sinnvoll. Wer einmal gesehen hat, wie gut ein Kind mit Warnweste in der Dunkelheit zu sehen ist – und wie schlecht eines ohne – der muss nicht weiter überzeugt werden. Der Unterschied ist frappierend.

Die Initiative des HGV macht deutlich, wie groß der Zusammenhalt im Dorf ist. „Deutsche und Dänische Grundschule sind integrale Bestandteile unserer dörflichen Infrastruktur. Sie gehört dazu, genauso, wie der Kindergarten, das regionale Handwerk und der Handel. Kinder sind unsere Zukunft. Es macht uns froh, wenn wir mit unseren Westen ein wenig zu ihrer Sicherheit beizutragen können.“