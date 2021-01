Beteiligung an der SH Netz AG : Treia kauft für 1,6 Millionen Euro Aktien auf Kredit

Gemeindevertretung lässt sich von den guten Rendite-Erwartungen überzeugen.

von Gero Trittmaack

11. Januar 2021, 13:06 Uhr

Treia | „Ich hoffe, dass 2021 das Jahr wird, in dem wir Corona besiegen“, begrüßte Bürgermeister Raoul Pählich die Gemeindevertreter zur ersten Sitzung in Treia. Dieser frühe Termin war erforderlich, weil sich die Gemeindevertreter in der vergangenen Sitzung nicht abschließend für oder gegen die Beteiligung der Gemeinde an der Schleswig-Holstein Netz AG entscheiden konnten. Hintergrund der Diskussion war das Angebot des Energieversorgers Aktien mit einer festgeschriebenen Garantiedividende zu erwerben.

Kämmerin Janine Hansen, zeigte noch einmal die Vorteile des Angebots auf. Beim maximalen Aktienpaket läge die garantierte Dividende beispielsweise nach drei Jahren bei rund 41.500 Euro. Das Investitionsvolumen läge bei über 1,6 Millionen Euro. „Über die Verwendung dieser Dividende kann die Gemeinde frei verfügen“, erklärte sie. Die Gemeindevertretung sprach sich für die Annahme des Angebotes aus und legte das Volumen fest. „Wir sollten jetzt Nägel mit Köpfen machen und uns für das maximale Kontingent entscheiden“, betonte Annegret Marsch, Vorsitzende des Finanzausschusses. „Darlehen sind aktuell günstig zu bekommen.“ Die Gemeindevertretung spracht sich für den Erwerb von 324 Netzanteilen von derzeit je 4.987,89 Euro aus.

„Auch die Freiwillige Feuerwehr hat sehr unter der Corona-Pandemie gelitten“, fasste Wehrführer Michael Nissen in seinem Rückblick zusammen. „Noch am 10. März hatten wir eine große Übung. Da standen bereits der Umgang mit der Pandemie während der Einsätze und Hygienekonzepte auf der Tagesordnung – dann kam der Lockdown.“ Die Kameradinnen und Kameraden arbeiten seitdem in festen Gruppen, um die Einsatzbereitschaft der Wehr im Fall einer Infektion gewährleisten zu können.

Gelitten hat auch die Jugendfeuerwehr. „Wir haben 24 Jugendliche“, erzählt Michael Nissen. „Sie konnten in diesem Jahr kaum üben. Alles ist ausgefallen, auch Zeltlager und Kinobesuche. Wir hoffen sehr, dass sie trotzdem am Ball bleiben.“

Indes ist die Zahl der Einsätze (39) im Vergleich zum Vorjahr (63) deutlich gesunken. Sieben Mal rückte die Wehr nach Brandmeldungen aus, hinzu kamen 32 Hilfeleistungen Mit 60 Einsatzkräften ist die Wehr sehr gut aufgestellt. Auch das Equipment ist auf dem aktuellen Stand der Technik: Das neue LF10 hat mit Haspel und Wärmebildkamera seine noch fehlende Ausrüstung bekommen. Außerdem konnten ein aufblasbares Einsatzzelt, Fahrzeug-Einsatz-Navigationsgeräte und ein neues AED-Gerät angeschafft werden. Viele dieser Anschaffungen wurden durch Spenden möglich. In den kommenden Jahren wird die Erneuerung des Gerätehauses zu einem wesentlichen Thema werden.

Wegen der Corona-Pandemie muss auch die Jahreshauptversammlung verschoben werden. Da die Positionen des Wehrführers und seines Stellvertreters zur Wahl stehen, werden diese ablaufenden Amtszeiten bis zum Sommer verlängert.

Abschließend bedauerte der Bürgermeister, dass Andreas Hansen Ende des Jahres vorerst noch nicht gebührend in den Ruhestand verabschiedet werden konnte. „Er war sehr lange als Gemeindearbeiter in Treia tätig und hat das Bild unserer Gemeinde mitgeprägt“, erzählte er. „Ich hoffe, dass es bald möglich ist, ihn im kleinen Rahmen zu ehren.

Weiteres in Kürze:

>Die Elterninitiative, die sich für die Einrichtung eines zentralen Punktes in der Gemeinde einsetzt, um mehr Schülern eine kostenfreie Beförderung zur Schule zu ermöglichen, bittet um eine offizielle Anfrage an den Kreis. Dadurch soll unter anderem geklärt werden, wie hoch die Kosten der gesamten Schülerbeförderung im Jahr 2020 gewesen sind.