Schuldebatte : Treia gibt noch nicht auf

Die Sitzung der Gemeindevertretung in Treia hatte am Dienstagabend deutlich mehr Besucher als sonst üblich. Der Tagesordnungspunkt acht „Aussprache über den Vermerk der Amtsverwaltung Arensharde zur Schulträgerschaft“ hatte rund 40 Gäste dazu bewogen, an der Sitzung teilzunehmen. Nachdem die Gemeindevertretung in der vorherigen Sitzung beschlossen hatte, beim Amt Arensharde nachzufragen, ob ein Wechsel der Schulträgerschaft für die Grundschule grundsätzlich möglich sei, wurde die Antwort jetzt mit Spannung erwartet.

Das Amt bejaht zwar diese Option, weist aber darauf hin, dass bei einem Neubau einer Grundschule in Silberstedt die Grundschule in Treia ihre Berechtigung als öffentliche Schule verlieren würde. Möglich bliebe dann nur der Anschluss an einen anderen Schulträger oder eine Privatisierung. Falls der Amtsausschuss am 10. Oktober sich für den Neubau entscheidet und damit im gleichen Atemzug das Ende der Treianer Grundschule besiegelt, würden die Mitglieder der Gemeindevertretung erneut über die Rücknahme der Schulträgerschaft beraten – darauf verständigte man sich einstimmig.

Das Verständnis für die Notwendigkeit eines Neubaus können die Gemeindevertreter indes nicht aufbringen. „Es gibt für uns keinen plausiblen Grund, die Grundschule zu schließen und eine neue in Silberstedt zu bauen“, betonte Hanna Hansen. Und auch Jes-Peter Thomsen, der im Schulunterstützungsausschuss mitwirkt, kann die Dringlichkeit, mit der eine Entscheidung vorangetrieben wird, nicht nachvollziehen.

Er schlug vor, dem Schul- und auch dem Amtsausschuss am 5. beziehungsweise 10. Oktober einen Antrag der Treianer Gemeindevertretung vorzulegen, der die Entscheidung über die Standortfrage Treia oder Silberstedt aussetzt. „Es besteht kein akuter Entscheidungszwang, da die Schülerinnen und Schüler aus Ellingstedt und Hollingstedt gut untergebracht sind, die Schulleiterstelle der Erich-Kästner-Schule neu besetzt ist, die Schülerzahlen jeweils mehr als ausreichend sind und die wesentlichen Betreuungsfragen geklärt wurden“, erklärte er. Man solle nichts überstürzen und sich lieber die Sachargumente ansehen. Diese träten in der aktuellen Debatte immer weiter in den Hintergrund. Diesem Vorschlag stimmten die Gemeindevertreter zu. Um allen Interessierten die Fakten und Zahlen sachlich zu schildern und die Argumente darzustellen, die für den Erhalt der Grundschule in Treia sprechen, und auch um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, wird es am Dienstag, 19. September, um 19.30 Uhr im Osterkrug Treia eine Informationsveranstaltung zu den Themen Schullandschaft, ärztliche Versorgung und Dorfentwicklung geben.

In der Zwischenzeit sind die Kinder der Bärengruppe, die bisher in der Grundschule untergebracht waren, in den Jugendraum umgezogen. „Es hat alles geklappt, und die Kinder fühlen sich wohl“, sagte Bürgermeister Johann Nissen. Dank aller Helfer sei der Umzug reibungslos über die Bühne gegangen. Der Jugendraum ist jedoch nur ein Provisorium, das von der Heimaufsicht temporär geduldet wird. Ein Anbau an die Grundschule wird mittelfristig erforderlich. „Gerne möchten wir neben einem Gruppenraum auch eine Mensa bauen, die von Grundschule und Kindergarten genutzt werden kann“, sagte Johann Nissen, „dafür haben wir neben dem direkten Anbau an die Schule auch noch andere ähnliche Möglichkeiten vor Ort“.

Das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr muss in absehbarer Zeit ersetzt werden. Steigende Einsatzzahlen, neue gesetzliche Vorgaben und vor allem der Zustand des Fahrzeugs machen diesen Schritt erforderlich. Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung für das kommende Jahr. 2019 könnte es angeschafft werden. Der Kauf wird den Haushalt mit rund 340 000 Euro belasten. Für das neue Fahrzeug muss zudem das Gerätehaus angepasst werden, zum Beispiel werden neue Hallentore mit größerer Durchfahrtshöhe nötig.

Weiteres in Kürze:

>Johann Nissen nahm am 27. Juli einen Förderbescheid für den Breitbandzweckverband Mittlere Geest in Höhe von 13,5 Millionen Euro entgegen. Die Ausschreibungen laufen bereits.

>Die Arbeiten an der Boule-Bahn haben begonnen.

>Die Entscheidung über die Anpassung der Kindergartengebühren wird auf November vertagt.

> Eine E-Tankstelle ist in Arbeit.