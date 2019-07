Sommermarkt in Haithabu : Treffpunkt der Wikinger-Szene

Am Wochenende lockt der Sommermarkt wieder Tausende nach Haithabu. Viele Besucher kommen im passenden Outfit.

von Alf Clasen

12. Juli 2019, 15:53 Uhr

Busdorf | Schuhe, Perlen, Schwerter, Äxte, Kuhhörner, traditionell auf Winkingerart zubereitetes Essen, Wikingertheater – all dies kann man auf dem Sommerfest in Haithabu finden.

Besucher und Aussteller aus aller Welt – auch dieses Jahr öffnen die Wikingerhäuser in Haithabu ihre Türen. Doch diesmal bekomme das Sommerfest allerdings Konkurrenz von den Wikingertagen in Eckernförde, wie Kai Zausch, angestellter Wikinger beim Museum, berichtet. Doch das stört nicht weiter: Das Wikingermuseum erwartet an guten Tagen bis zu 4000 Besucher. Diese kommen von überall her. In der Wikinger-Szene ist das Sommerfest in jedermanns Munde. Man hört davon durch das Internet oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda.

Familie Lederer aus der Nähe von München besucht leidenschaftlich gern Wikingermärkte. Schon jetzt stilecht in Wikingermontur gekleidet, suchen sie nach neuen Schätzen. Das Sommerfest in Haithabu ist fester Bestandteil ihrer Urlaubsplanung, und danach geht es weiter nach Dänemark zu den nächsten Wikingerfesten.

Nicht geplant war der Besuch des Sommerfestes bei der Familie Kesting. Die Bordesholmer wollten ihrem Enkel eigentlich nur die Wikingerhäuser und das Museum zeigen, wurden dann aber vom Sommerfest überrascht. Und man kann sagen, durchaus positiv. Sie erzählen, wie toll die Atmosphäre sei und wie viel man doch mitmachen könne: „Überall erklären die Aussteller, was sie herstellen und auch wie.“ Die Familie wird wohl noch einmal wiederkommen.

Ähnlich begeistert sind auch die Aussteller selbst. Lothar Evers aus Rheine, Hobby-Wikinger und hauptberuflich Pädagoge, erzählt leidenschaftlich von seinem Handwerk. Er baut alte Truhen und spaßeshalber auch den ein oder anderen Sarg nach der herkömmlichen Wikinger-Bauart. Er berichtet von einer großartigen internationalen Gemeinschaft zwischen den Ausstellern.

Ralf Kleis und Ulla Skau aus der Nähe von Kopenhagen beschäftigen sich mit der Herstellung von Schmuck und Kleidung. Das ist allerdings schwierig, weil man nur wenige Anhaltspunkte zur ursprünglichen Kleidung finden kann, da sich die Materialien über die Jahrhunderte aufgelöst haben.

Eins haben alle Wikinger-Freunde gemeinsam: Sie bemühen sich um einen nachhaltigen Lebensstil. Dean Hobbs campiert zusammen mit seinem Bruder Matthew aus London auf dem Sommerfest. Er erzählt, dass das Holz für ihre Schwerter und Schilder der Abfall aus den Fabriken sei. Sie können die Holzreste günstig erwerben und recyceln sie somit. Auch Dean ist begeistert von der Atmosphäre unter den Wikingern, besonders den Ausstellern. Wie er erzählt, lebt er den Wikinger-Lifestyle zum Beispiel mit einer Hochzeit (und einer Scheidung) wie sie traditionell bei den Wikingern gefeiert worden ist.