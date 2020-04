Chor trotz Corona : Treffen im virtuellen Probenraum

Der Gospelchor Steinbergkirche will nicht auf Übungsabende verzichten und bleibt deshalb über das Internet in Verbindung.

02. April 2020

Niesgrau | In Zeiten der Ein schränkungen durch das Coronavirus haben es Chöre schwer. Denn die Sängerinnen und Sänger sitzen bei ihren Proben oft so dicht aufeinander, dass manchmal selbst die Luft zum Atmen knapp wird. Angesichts der geltenden Abstandsregeln wurden deshalb auch von den Chören alle Proben abgesagt. Von allen – bis auf den Gospelchor Steinbergkirche. Der hat eine ganz besondere Lösungen gefunden: Sängerin Jana Höhn aus Niesgrau hat einen virtuellen Probenraum eingerichtet.

Montags um 20 Uhr, zur gewohnten Probenzeit, loggen sich die Sängerinnen und Sänger per Laptop, Tablet oder Smartphone in den virtuellen Probenraum ein. Sie erscheinen dann mit Bild und Ton auf den Bildschirmen ihrer Vereinskollegen. „Leider haben nicht alle die technische Ausrüstung, um mitzumachen“, bedauert Chorleiterin Andrea Anderson. Sie sitzt mit ihrem Klavier zu Hause in Schnarup-Thumby und gibt für alle den Ton an.

Nach kurzem technischen Vorgeplänkel und ein bisschen privatem Austausch ertönt das erste Lied. „Das macht Spaß – aber schön ist anders“, tönt es aus dem Sängerkreis. Denn der Vortrag ist weit von der normalen Qualität des Gospelchors entfernt. Durch die Verzögerungen und Störungen des Internets hört sich die Interpretation eines bekannten Liedes mehr nach einem ersten Einsingen an, bei dem Tonhöhen und Einsätze erst noch gefunden werden müssen.

„Deshalb deklarieren wir dieses Treffen im Internet auch nicht als Übungsstunde“, verrät Anderson. Man wolle auch in diesem Zeiten gemeinsam singen und sich sehen. Dabei betont sie das Wort „sehen“. „Es ist die einzige Möglichkeit, in solchen Zeiten Kontakt zu halten und sich auszutauschen“, fährt sie fort.

Beim nächsten Lied werden die technischen Rahmenbedingungen geändert. Nur noch das Mikrofon der Chorleiterin bleibt eingeschaltet. Klavier und ihre Stimme sind von allen Teilnehmern zu hören. Aber sonst hört jeder nur seine eigene Stimme. „Das ist wie Karaoke“, lautet ein Kommentar aus dem Teilnehmerkreis. „Das ist zwar immer noch nicht optimal, aber wir fühlen uns jetzt besser“, lautet schließlich das Fazit von Chorleiterin Anderson am Ende des virtuellen Probenabends.