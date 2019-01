Kropp : Traum oder Wirklichkeit?

Die Theatergruppe „White Horse Theatre“ bringt ein englischsprachiges Stück in der Kropper Geestlandschule auf die Bühne.

von Maike Krabbenhöft

15. Januar 2019, 15:28 Uhr

Einmal ein Held sein und das Herz seiner Mitschülerin Melissa Brown erobern – das ist der Traum des tollpatschigen Teenagers Alan, den das englischsprachige „White Horse Theatre“ in der Aula der Geestlandschule Wirklichkeit werden lies. „A Slap in the Face“, zu Deutsch „Ohrfeige“, heißt das Stück, das die Schauspieler Charlotte Cox, Suzanne Charles, Lewis Evans und Samuel Hendrix vor 250 Siebt- und Achtklässlern aus Erfde und Kropp aufführten.

In seiner Fantasie rettet Alan das Mädchen vor einem Werwolf, dem Angriff eines Plüschtigers oder eines Skinheads. Doch nach jedem heldenhaften Annäherungsversuch kommt er unvermittelt wieder in der Realität an und muss plausible Erklärungen für sein peinliches Verhalten finden. Letztlich holt er sich von den Schülern im Publikum Tipps, wie er Melissa trotz Blamagen doch noch beeindrucken kann. „Liebesbrief schreiben“ lautete ein Vorschlag, „Blumen“ ein anderer – natürlich auf Englisch.

Besonders amüsiert waren die Schüler, als die Schauspieler ihre Fragen nach Haustieren und Hobbys beantworteten. Hund, Katze, Pferd und Hamster lauteten die Antworten auf die erste Frage – schwimmen, Gitarrespielen und reiten auf die zweite. Auf die Gegenfrage, was er denn gerne mache, erklärte ein Schüler: „Tractor driving.“ Das wiederum brachte die Schauspieler zum Lachen.

Seit Oktober sind die vier Briten im Alter von 20 bis 26 Jahren in Deutschland und touren noch bis Juli durch den ganzen Nordwesten. „It is fun“, antwortete Charlotte Cox auf die Frage, warum sie beim Tourneetheater mitmacht. Man sehe viel von Deutschland, ergänzte Lewis Evan. Mittlerweile hätten sie schon etwas Deutsch gelernt, erzählt Suzanne Charles und nennt den für sie wichtigsten Satz: „Darf ich Ihren Hund streicheln?“

„Die Schüler sollten Fragen vorbereiten, damit sie beim Formulieren nicht lange überlegen müssen“, erklärt Stephanie Schnack von der Fachleitung Englisch später. Das habe gut geklappt, stellt die Lehrerin zufrieden fest. Das Angebot vom „White Horse Theatre“, das vom Förderverein der Schule unterstützt werde, „ist eine gute Sache für die Mittelstufe“, meint sie zudem. Für Alan wiederum ist besagte Ohrfeige eine gute Sache, denn damit holt ihn Melissa, der er inzwischen seine Tagträume gebeichtet hat, wieder zurück in die Wirklichkeit – noch ehe er sich total blamiert. Am Ende des Stücks singen die beiden ein Liebeslied. Nur ein Traum? Wer weiß. Zum Vergnügen der Schüler gab es dann noch eine filmreife Kussszene.