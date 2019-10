Akademie Sankelmark : Touristiker laden zur zweiten Gastgebermesse

Themen aus der Praxis beherschen die Neuauflage der Fortbildungsveranstaltung.

von Sven Windmann

07. Oktober 2019, 14:49 Uhr

Schleswig/oeversee | Die Premiere im vergangenen Jahr war ein so großer Erfolg, dass es nun eine Neuauflage gibt: Am Montag, 21. Oktober, findet in der Akademie Sankelmark die zweite Gastgebermesse mit Informationen rund um den Tourismus statt. Dazu laden erneut die drei lokalen Tourismusorganisationen Ostseefjord Schlei GmbH (OFS), Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland und Tourismusagentur Flensburger Förde ein.

„Im vergangenen Jahr waren über 100 Teilnehmer dabei. Das war der Wahnsinn – und wir haben durchweg ein positives Feedback bekommen“, sagt Christina Matzen von der OFS. Wie damals soll auch diesmal wieder die Verbesserung der Infrastruktur im Zentrum des Infotages stehen. So geht es um die Themen „Vermieterhaftung und Versicherung für Beherbergungsbetriebe“ (Referent ist Sven Gläser vom Deutschen Tourismusverband), die „eLearning Plattform“ für Tourismusbetriebe in Schleswig-Holsten (Carola May, Tourismus Cluster SH) und „Digitales Storytelling für Touristiker und Leistungsträger“ (Stefan Niemeyer, „Neusta eTourism GmbH).

„Das sind erneut sehr spannende Themen. Ein attraktives Angebot für die Teilnehmer“, ist sich Manfred Witt vom Grünen Binnenland sicher. Gleichzeitig geht es bei der Gastgebermesse auch um den gegenseitigen Austausch von Vermietern und das Knüpfen von Netzwerken. Einige Stände von Ausstellern rund um das Thema Tourismus runden das Angebot in Sankelmark ab. Da die Nachfrage im vergangenen Jahr so groß war, empfehlen die Veranstalter eine rechtzeitige Anmeldung (Telefon 04621/850056). Die Teilnahme ist kostenlos.