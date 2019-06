Glücksburg : Touristen können Elektroauto mieten

Die Leihgebühr für den Renault Zoe beträgt 49 Euro am Tag.

von shz.de

13. Juni 2019, 08:58 Uhr

Glücksburg | In Glücksburg können Touristen jetzt tageweise ein Elektroauto mieten. Touristikverein, Artefact und das Aktivregion-Projekt Emono machen es möglich. Die Leihgebühr für den Renault Zoe beträgt 49 Euro am Tag inklusive Versicherung. Fahrer müssen mindestens 23 Jahre alt sein und den Führerschein seit zwei Jahren haben. Der Verleih erfolgt zunächst über Artefact (Telefon 04631/ 61160), später auch über die Touristinformation im Rathaus. An beiden Orten ist eine Ladesäule vorhanden.

„Manche Urlauber möchten unverbindlich ein E-Auto testen. An sie richtet sich das Angebot“, sagte Werner Kiwitt, Geschäftsführer vom Bildungszentrum Artefact und Vorsitzender des Touristikvereins. Er hofft, den Arbeitsaufwand sowie die Leasingkosten von monatlich 385 Euro durch die Vermietungsgebühren wettmachen zu können.

Außer Urlaubern dürfen auch Mitglieder des Touristikvereins das E-Auto ausleihen. Für alle anderen Glücksburger wünscht sich Grünen-Politiker Kiwitt ein Dörpsmobil, wie es zum Beispiel die Nachbargemeinde Munkbrarup hat. „Da müssten sich mal 20 Einwohner zusammentun und das organisieren“, so sein Tipp.