Bergenhusen : Tom the Crow rockt die „Milchkanne“

Der Gitarrist Tom the Crow rockt am Freitag die Diele der Meierei Milchkanne.

von shz.de

01. Januar 2019, 17:46 Uhr

Der Gitarrist Tom the Crow rockt am Freitag ab 20 Uhr mit seiner Acoustic Guitar die Diele der Meierei Milchkanne, Redder 5a in Bergenhusen. Der Künstler hat sich mit verschiedenen Band-Projekten und auch als Solo-Künstler einen Namen erspielt. Von der Blues-Gitarre – insbesondere von der Slide-Gitarre – fasziniert, hat er im Laufe der Jahre seinen eigenen Gitarren-Stil stetig weiterentwickelt. Bei seinen Auftritten verzichtet er auf technischen „Schnick-Schnack“. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.