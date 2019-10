Passend zur Ausstellung „Was bleibt“ : Tod und Sterben: Themenwochen in Schleswig

Eine Ausstellung in der Nospa sowie Vorträge und Gesprächsabende befassen sich in den kommenden Wochen mit dem Thema Sterben.

von Sven Windmann

21. Oktober 2019, 18:00 Uhr

Schleswig | Es ist etwas, das jeden betrifft. Dennoch wird es – insbesondere dann, wenn man selbst oder die eigene Familie betroffen ist – noch immer tabuisiert. In den kommenden Wochen nun steht in Schleswig das Thema Sterben und Tod, vor allem aber auch die Frage: „Was bleibt?“, im öffentlichen Fokus. Eine dazu passende Ausstellung wird vom 11. bis 20. November im Foyer der Nospa im Stadtweg gezeigt. Parallel dazu gibt es gleich mehrere Veranstaltungsreihen, die die Schau thematisch flankieren. Dazu haben sich gleich mehrere Partner, für die das Thema Sterben alltäglich ist, zusammengetan: das Diakonische Werk Schleswig-Holstein, die Stiftung Diakoniewerk Kropp, der evangelische Kirchenkreis sowie die Kirchengemeinde Schleswig und der Ambulante Hospizdienst Schleswig.

Ansatzpunkt für die Kooperation ist die Wanderausstellung, die das Diakonische Werk aus Baden in den hohen Norden geholt hat. Sie wird nun in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, zuletzt war sie in Rendsburg zu sehen. Zum Konzept gehört, dass in der jeweiligen Gaststadt ein Rahmenprogramm erarbeitet wird. „Und das kann sich in Schleswig sehen lassen! Ich würde sogar sagen, dass es Maßstäbe setzt für die kommenden Stationen“, lobt Bernd Hannemann vom Diakonischen Werk.

Den Auftakt macht ein Gesprächsabend, der sich morgen ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus auf dem Michaelisberg mit der Frage „Wann ist ein Mensch tot?“ beschäftigt (siehe Infokasten rechts). Es folgen weitere Veranstaltungen, die die Kirchengemeinde erarbeitet hat. Parallel dazu finden mehrere Vorträge statt, die sämtliche Fragen rund um das Thema Sterben beleuchten. „Sehr emotional und persönlich“ wird es in der Reihe „Schatzkästchen“ werden (Infokasten links), wie Pröpstin Johanna Lenz-Aude vermutet. Dann erzählen bekannte Persönlichkeiten von ihren Erfahrungen mit dem Tod.

>www.was-bleibt.de