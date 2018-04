Tierstimmen in der Nacht

Informatives Programm: Kinder erkundeten die Storchenausstellung

von Helma Piper

29. April 2018, 15:03 Uhr

Der Naturschutzbund (Nabu) hatte Kinder in das Michael-Otto-Institut eingeladen. Spannende Fragen standen auf dem Programm: Wie sehen Fledermäuse in der Dunkelheit? Warum können Eulen lautlos fliegen? Um das zu erfahren, sollten alle Teilnehmer bei einem Rundgang ihre Sinne für die Nacht schärfen. Aufgrund der schlechten Witterung wurde das Programm kurzerhand in die Storchenausstellung, die sich im Institut in der Goosstroot 1 befindet, verschoben.

Diana Nett, die dort derzeit über den Bundesfreiwilligendienst arbeitet, und Mara Vietzke, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert, hatten ein informatives Programm für die Kinder vorbereitet. Einzeln oder zu zweit ging es durch die abgedunkelte Storchenausstellung. Es waren Tierstimmen und typische Geräusche der Nacht zu hören. Die dazugehörigen Tiere wurden in der Ausstellung platziert und mussten gefunden werden. Die gewonnenen Eindrücke wurden anschließend im Tagungsraum besprochen und anhand von Anschauungsmaterial vertieft.