Schleswig : Tierische Foto-Ausstellung

Überwiegend Aufnahmen von Tieren des südlichen Afrikas sind in der neuen Ausstellung des Schleswiger Fotoclubs zu sehen.

von Alf Clasen

16. September 2018, 16:03 Uhr

Schleswig | „De animalibus“ heißt eine neue Ausstellung des Fotoclubs Schleswig, die am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im „Stall“ des Stadtmuseums eröffnet wird. Gezeigt werden Fotos von Herdis Halvas-Nielsen. Dabei werden überwiegend Aufnahmen von Tieren des südlichen Afrikas gezeigt. Dazu zählt zum Beispiel das Bild „Cheetah with prey1“ (Foto), das die Fotografin in Botswana schoss. Herdis Halvas-Nielsen hat sich mehrfach mit großem Erfolg an Foto-Wettbewerben beteiligt. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Stadtmuseums (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr) bis zum 21. November zu sehen.