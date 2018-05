Wochenendprogramm : Tierisch was los auf dem Landmarkt in Schleswig

Zu den Highlights zählen Hütehundvorführungen (11, 12.30, 15 Uhr) und „Horsemanship“-Präsentationen (11.45, 13.45, 15.45 Uhr). Beobachtet werden können zudem die brütenden Seeadler am Burgsee. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) bietet eine ganz besondere Perspektive: In einem Ballonkorb geht es 40 Meter in die Höhe. Holzrücke-Vorführungen, Kutschfahrten und Mitmachaktionen für Kinder runden das Programm ab.