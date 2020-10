langballig : Thomas Biel ist neuer Vorsitzender der Naturschützer im Amt Langballig

Thomas Biel aus Westerholz übernimmt das Amt von Detlef Reise aus Wees.

26. Oktober 2020, 15:02 Uhr

Langballig | Der Wechsel an der Spitze des Naturschutzvereins im Amt Langballig stand im Zentrum der Jahresversammlung: Detlef Reise aus Wees ist nach 29 Jahren als erster Vorsitzender mit vielen lobenden Worten aus den Reihen der Mitglieder und von Vertretern der Gemeinde verabschiedet worden. „Wir haben stets nach vorne geblickt und zusammen versucht, immer etwas auf die Beine zu stellen“, blickte Detlef Reise auf sein fast drei Jahrzehnte langes Engagement zurück.

Der promovierte Biologe und ehemalige Unidozent Reise überreichte einen Computerstick an den zum Nachfolger gewählten Vorsitzenden, den Bioinformatiker Thomas Biel aus Westerholz. Der Datenträger enthält alle Aufzeichnungen über das Vereinsgeschehen seit Beginn der digitalen Zeit. Die weiteren, für zwei Jahre gewählten Vorstandsmitglieder sind die zweite Vorsitzende Hilke von Appen (Dollerup) sowie als Besitzer Knut Braun (Unewatt) und Helga Fröschen-Hamann (Grundhof). Kassenwart ist nun Hauke Ziergöbel (Langballig).

Zuvor hatte Detlef Reise in seinem Jahresbericht die Schwerpunkte der regionalen Naturschutzarbeit des 120 Mitglieder zählenden Vereins skizziert. „Unser Naturschutzgebiet ist ein Juwel an der Küste“, sagte Reise. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Pflegemaßnahmen im Tal der Langballigau, die Besucherlenkung zur Schonung des Höftlands Bockholmwik mit den angrenzenden Steilküsten, die Erhaltung des Blixmoors – Reise: „Seit Jahren meine Herzensangelegenheit“ – sowie von weiteren schützenswerten Gebieten wie die Iskiersanderau und die Munkbrarupau. Darüber hinaus wurden Projekte wie der Bau eines Storchennestes, Blühwiesen- und Obstbaumaktionen, Apfeltage und die Betreuung von Ausgleichsflächen aufgelistet.

Der regionale Naturschutzverein wurde 1986 gegründet, nachdem eine Bürgerinitiative in Wees den Kampf gegen eine Mülldeponie in der Gemeinde aufgenommen hatte und befürchtet wurde, es könnten sich die Interessen des Naturschutzes zu sehr verzetteln. Hierin lag auch der erste große Erfolg: Die 36 Hektar des fraglichen Geländes wurden aufgeforstet und bilden heute ein beliebtes Erholungsgebiet.

Der Wirkungskreis des Vereins sind die sieben Gemeinden des Amtes Langballig, also Dollerup, Grundhof, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees und Westerholz. Amtsvorsteher Peter-Wilhelm Jacobsen dankte dem Naturschutzverein und insbesondere dem bisherigen Vorsitzenden. Die Gemeinden würden die Arbeit und Zielsetzungen des Vereins so gut wie möglich auch in Zukunft unterstützen.

Langballigs Bürgermeister Kurt Brodersen gab den Tipp, beispielsweise die jährlichen Apfeltage auf den Streuobstwiesen für die Nachwuchswerbung des Naturschutzvereins zu nutzen, indem verstärkt andere Vereine mit jugendlichem Potenzial als Mitveranstalter eingeladen werden.