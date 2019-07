Facebook-Protest gegen Fleisch aus dem Ausland : Thomas Andresen ist sauer auf die Bundestagsabgeordneten

Der Bauer aus Lindewitt regt sich darüber auf, dass im Bundestagsrestaurant kein Fleisch aus Deutschland auf den Tisch kommt.

von Gero Trittmaack

10. Juli 2019, 17:38 Uhr

Lindewitt | Bauer Thomas Andresen regt sich mächtig auf – über die Heuchelei der Politiker im Deutschen Bundestag. „Die verlangen von uns eine nachhaltige Landwirtschaft, sprechen von CO2-Einsparung, Luftverschmutzung – und dann das. Ich verstehe die Welt nicht mehr.“ Auf die Palme gebracht hat den 39-Jährigen aus Lindewitt ein ab 1. Juli gültiger Wochenplan des Bundestags-Bedienrestaurants im Jacob-Kaiser-Haus, das die FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad aus Rheinland-Pfalz in Umlauf gebracht hatte. Darin werden nicht nur die erlesenen Speisen samt der überaus günstigen Preise beschrieben, sondern auch die Herkunftsländer einiger Lebensmittel.

„Ente aus Frankreich, Lamm aus Irland, Lachs aus Norwegen und Rinderhüfte aus Argentinien. Die Abgeordneten essen alles, nur kein einziges Stück Fleisch aus Deutschland“, regt sich der Landwirt auf. In seinem Facebook-Account „Hof Barslund“ macht der engagierte Landwirt seinem Ärger Luft. „Ist denen nicht gut genug, was wir hier produzieren, oder trauen sie ihren eigene Vorgaben und der Einhaltung von Gesetzen nicht, die uns Landwirten immer wieder um die Ohren gehauen werden?“, fragt er in dem Beitrag, der gestern Abend bereits mehr als 20.000 Mal geteilt worden war.

Andresen regt an, nordfriesische Weidefärse auf den Teller zu bringen, Salzwiesenlamm oder auch Fleisch vom Wasserbüffel, das er auf seinem Hof produziert. Und er bietet auch an, Kontakte zu Landwirten oder Schlachtern herzustellen, die heimische Produkte anbieten. „Und wenn es Fleisch sein soll, das vier Wochen abgehangen ist, kriegen wir auch das hin. Aber, verdammt noch mal, unterstützt uns gefälligst.“ Wenn auf den Tellern der Abgeordneten im Bundestag die Kartoffel das einzige heimische Lebensmittel ist, so der erboste Landwirt, wie soll man dann vom Bürger verlangen können, dass er die heimische Landwirtschaft unterstützt? Und nicht zu argentinischem Rindfleisch greift, das mit Hormonen vollgepumpt ist? „Dafür fehlt mir jedes Verständnis“, sagt Thomas Andresen, „vielleicht erklärt mir das mal jemand.“

Bisher hat er noch keine Erklärungen erhalten. Die Wanderuper CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen erklärte auf Nachfrage, sie gebe Thomas Andresen im Prinzip ja Recht. „Ich komme aus einem Viehhändler-Haushalt und bin auch der Meinung, dass man heimische Produkte bevorzugen sollte. Aber das Restaurant wird von einem Pächter betrieben und ich weiß nicht, ob man dem vorschreiben kann, welche Produkte er verwendet.“ Es sei wohl auch eine Frage des Einkaufspreises, was dort angeboten werden. „Der Pächter muss ja auch zurechtkommen“, so Nicolaisen.

Ob er nun aus Berlin noch eine offizielle Antwort erhält oder nicht – Thomas Andresen wird sich weiterhin einmischen. „Ich erlaube mir, eine eigene Meinung zu haben, ohne jemanden zu beleidigen“, sagt er über sich. Und diese Meinung will er auch weiterhin auf Facebook und Instagram verbreiten. Auch im Bauernverband engagiert er sich – aber immer mit einer gewissen Distanz. „Ich bin dabei, um etwas für meine Berufskollegen zu erreichen“, erklärt er. „Aber ich bin nicht der Bauernverband. Ich bin ich. Auch mit der Lokalpolitik hat er es schon einmal probiert, dann aber schnell gemerkt, dass das nicht sein Ding ist. „Ich habe es nicht so mit dem Fraktionszwang“, sagt er – und hat sich aus der Politik wieder zurückgezogen.