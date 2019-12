Steinbergkirche : Theodora Lorenzen-Post und Gleichgesinnte sammeln 3115 Euro für die Kriegsgräberfürsorge

Bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge im Kirchspiels Quern-Neukirchen kamen 3115 Euro zusammen.

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 14:29 Uhr

Steinbergkirche | „Kassensturz“ bei der Querner Ortsgruppe der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. In den vergangenen Wochen waren elf Sammler im Bereich des Kirchspiels Quern-Neukirchen unterwegs, baten um Spenden. Mit Erfolg: Diesmal kamen 3115,50 Euro zusammen – so viel wie noch nie zuvor.

Das freut vor allem Theodora Lorenzen-Post aus Großquern. Die 88-Jährige hatte vor drei Jahrzehnten die Sammelinitiative ergriffen und fand Gleichgesinnte. In den zurückliegenden 30 Jahren haben die Sammler rund 60.000 Euro zusammen getragen. Geld, das dazu dient, weltweit Kriegsgräber zu pflegen und damit ein Signal gegen das Vergessen setzt.

Die elf Sammler sind neben Theodora Lorenzen-Post Tina Jürgensen, Claus-Peter Petersen, Gerda Paulick, Bernd Guschl, Claus-Christian Lassen, Anke Pinn, Jürgen Biesel, Gerd Lassen, Horst Ratje und Traute Matzen.

Jetzt trafen sie sich und freuten sich über das beachtliche Ergebnis. Warum sie als Sammler für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterwegs sind, verdeutlicht Theodora Lorenzen-Post: Seit August 1944 bei der Invasion in der Normandie gilt ihr damals 18-jähriger Bruder als vermisst. Doch sie hat ihn nicht vergessen. Bereits zwei Mal war sie im Friedenspark La Cambe in der Normandie, hat für ihn einen Baum gepflanzt. Eine Plakette erinnert an ihn. Es sei wichtig, die Erinnerung wachzuhalten, damit sich das, was damals geschah, nicht wiederholt, so Theodora Lorenzen-Post. Mit dem Geld, das die Mitglieder der Querner Ortsgruppe gesammelt haben, wird die Pflege der Kriegsgräber finanziert, vornehmlich durch junge Menschen, die sich in der Kriegsgräberfürsorge engagieren.