Grundhofer Kinder- und Jugendchor : Theaterstück „Der kleine Tag“ wird in Langballig aufgeführt

Aufführungen sind am Sonnabend und Sonntag in der Aula Langballig.

05. Februar 2020, 14:14 Uhr

Langballig | Zweimal volles Haus und Riesenapplaus – nach den erfolgreichen Aufführungen des Grundhofer Kinder- und Jugendchores im Dezember kehrt „Der kleine Tag“ nun zurück. Chorleiterin Susanne Fenselau nimmt die überwältigende Resonanz auf die beiden Aufführungen zum Anlass, das Musical im Februar erneut auf die Bühne bringen. Unter ihrer Leitung und live begleitet von der Musical-Band werden wieder mehr als 50 Kinder und Jugendliche singen und spielen. Extra-Aufführungen von „Der Kleine Tag“ in der Aula Langballig finden am Sonnabend ab 16 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr statt.