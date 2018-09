Borgwedel : Teuere Kanalsanierung

In Borgwedel könnten in nächsten Jahr die Abwassergebühren steigen.

von shz.de

13. September 2018, 16:38 Uhr

Bürgermeister Holger Weiß verkündete in der jüngsten Sitzung der Borgwedeler Gemeindevertretung eine gute Nachricht: Die Erschließung des Baugebietes liegt im Zeitplan und soll Mitte Oktober fertig gestellt sein. Bereits neun von 13 Grundstücke seien reserviert. Dabei sei es gelungen, überwiegend junge Familien zu gewinnen.

Nicht so gute Nachrichten hatte der Bürgermeister ebenfalls parat: Der Breitbandausbau im Amt Haddeby verzögert sich aller Voraussicht nach, da einer der unterlegenen Bieter Einspruch gegen die Vergabe der Planung eingereicht hat. Außerdem sind die Polder der Kläranlage erstmals seit 30 Jahren geleert worden, der Klärschlamm soll im Herbst in der Landwirtschaft verwendet werden. Die Kosten liegen zirka 30 000 Euro über den dafür gebildeten Rücklagen. Zusammen mit den hohen Kosten der Kanalsanierung und der Modernisierung der Kläranlage ist zu erwarten, dass die Abwassergebühren im nächsten Jahr steigen werden.

In der Einwohnerfragestunde kam der schlechte Zustand des Fahrradwegs an der Kreisstraße zur Sprache. Ein Einwohner bemängelte, dass das Unkraut in den Asphalt wachse. Bürgermeister Weiß erläutert, dass die Pflege des Radweges in die Zuständigkeit des Kreises falle. Die unzureichende Pflege führe zu einer Beeinträchtigung der Substanz, da der Bewuchs die Ränder mit der Zeit hochdrücke und so schädige.

Außerdem wurde der Beschluss gefasst, die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dörps- und Sprüttenhuus zu realisieren. Diese könne den Strombedarf des Hauses zu großen Teilen decken und so über den Zeitraum von zehn bis 15 Jahren die Installationskosten amortisieren. Hierfür werden in den nächsten Haushalt 30 000 Euro eingestellt.

Weiteres in Kürze:

>Der Ersatzbeschaffung von zwei neuen Fußballtoren für den Spielplatz auf der Ulmenkoppel wurde zugestimmt.

>Bis zum 31. Dezember sind für das Feuerwehrboot Spenden in Höhe von 12 400 Euro gesammelt worden. Damit können etwa die Hälfte der Kosten für das Boot und für die Ausbildung der Kameraden finanziert werden.