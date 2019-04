Blitzer in Schleswig : Tempo messen gegen die Raserei

Kreis erwägt Anschaffung eines zweiten Messgeräts. Bußgeldstelle nahm im vergangenen Jahr 435 000 Euro ein.

von Joachim Pohl

17. April 2019, 17:02 Uhr

Schleswig | Das Leivtec XV3 sieht relativ unscheinbar aus und ist nicht besonders groß. Frank Ertzinger hat es an einem Verkehrsschild am Übergang von Gallberg und St. Jürgener Straße befestigt und die Optik Richtung Schlei ausgerichtet. Ertzinger ist einer von zwei Messbeauftragten des Kreises Schleswig-Flensburg und misst an diesem Tag im Schleswiger Stadtgebiet.

180 Messpunkte gibt es hier. Da die Bußgeldstelle des Kreises jedoch nur ein Gerät zur Verfügung hat, schafft es das Team von Abteilungsleiter Malte Asmussen meist nicht, jeden Messpunkt mindestens einmal im Jahr anzusteuern und dort Temposünder zu erwischen und zu überführen.

Doch die Lage könnte sich bald ändern. Noch in diesem Jahr soll ein zweites Gerät angeschafft werden. Und das wird – natürlich – auch eingesetzt, so dass in Zukunft in Stadt und Kreis erheblich mehr geblitzt werden dürfte.

Apropos: An diesem April-Vormittag benötigt Frank Ertzinger den Blitz überhaupt nicht. Es ist leicht hell genug. Von daher wird oft ohne Blitz geblitzt. Ertzinger und Asmussen sprechen deshalb auch nicht vom Blitzen, sondern vom Messen. Die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos wird gemessen, und fahren sie zu schnell, wird ein Foto gemacht.

Und an dieser Stelle wird es ernst: „Die Kunst ist es, ein gutes Foto zu machen“, sagt Ertzinger, der früher bei den Verkehrsbetrieben war und von daher das Verkehrsnetz des Kreises wie sein Wohnzimmer kennt. Ob das Foto gut ist, sieht er auf der Rückbank seines Caddy, wo er auf einem Laptop die per WLan von dem Messgerät übertragenen Daten und Bilder kontrollieren kann.

Ertzinger ist ein freundlicher Mann, der sich klar ausdrücken kann. Natürlich komme es vor, dass ein „Geblitzter“ aussteigt und sich beschwert. Dann redet er freundlich mit ihm, zeigt ihm die Messdaten und erklärt ihm, warum ausgerechnet an dieser Stelle der Verkehr überwacht wird.

Man orientiere sich nicht an Quoten, man habe keine finanziellen Vorgaben, betont Asmussen. 485.000 Euro habe man 2016, im ersten Jahr der Messungen durch den Kreis, eingenommen. Im zweiten Jahr war es krankheitsbedingt sogar weniger. „Wenn sich die Zahlen nach unten entwickeln, haben wir unser Ziel erreicht“, bekräftigt Asmussen. Statistiken zeigen, dass dies der Fall ist.

Bevor ein zweites Gerät angeschafft wird, muss Asmussen sicherstellen, dass er die eingehenden Fälle mit seinem Team auch bearbeiten kann. Die eigentliche Arbeit beginnt nämlich erst, wenn Ertzinger einen Raser erwischt und dieser auf dem Foto auch zu identifizieren ist. Dann wird der Raser zu einem Vorgang in der Bußgeldstelle des Kreises.

Das Leivtec XV3 sei leicht zu bedienen und einzurichten, sagt Ertzinger. Es funktioniert mittels Lasertechnik. Die Polizei hingegen, die ebenfalls im Kreisgebiet misst, setzt auf das Prinzip Lichtschranke, mit dem Nachteil, dass man zwei Messpunkte benötigt.

Ein SN-Leser beklagte auf Facebook, dass das Messgerät nicht den vorgeschriebenen Abstand von 150 Metern zum Tempo-30-Schild hatte. Da gebe es Ausnahmeregelungen, so Asmussen und Ertzinger unisono. So seien manche Tempo-30-Abschnitte so kurz, dass man dort diesen Abstand gar nicht einhalten könne. Zu jeder Messung wird ein Protokoll erstellt, da werden diese besonderen Tatbestände dann erläutert und begründet.

Die Zahl der Verwarnungen wegen Tempoüberschreitung ist von 2017 auf 2018 um 1200 auf 12.500 (gesamtes Kreisgebiet) zurückgegangen. Wer weiß, wie sich diese Zahl entwickelt, wenn ein zweites Messgerät im Einsatz ist.