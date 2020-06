Sieverstedt : Tempo 30 wird oft missachtet

Bürgermeister Finn Petersen möchte Werbung für die verkehrssichernde Maßnahme zu machen.

25. Juni 2020, 16:49 Uhr

Sieverstedt | Nein, am üppigen Grün, das jetzt überall sprießt und das Tempo-30-Schild verdecken könnte, liegt es nicht. Autofahrer, die die Schmedebyer Straße entlangfahren, können das neue Tempolimit gut erkennen. Die rot umrandete Zahl ist deutlich zu sehen. Viele Straßen in Sieverstedt sind seit Kurzem Tempo-30-Zone.

Anfang des Jahres informierte die Gemeindevertretung darüber, dass die beim Kreis beantragte geänderte Geschwindigkeitsvorschrift genehmigt worden sei. Daraufhin wurde sie innerhalb der geschlossenen Ortschaften auf den Gemeindestraßen eingerichtet. Auch würden von Zeit zu Zeit Geschwindigkeitsmessungen durch die Gemeinde vorgenommen, hieß es.

Tempolimits haben einen langen und umständlichen bürokratischen Genehmigungsweg. Die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, fällten die Kommunalpolitiker aus gutem Grund. Was ein kleiner Spaziergang allein im Ortsteil Süderschmedeby schnell beweist. Mit mindestens 50 Sachen fahren da Autos an Spaziergängern vorbei. „Wir haben vor einigen Tagen nahezu alle Gemeindestraßen innerorts zu Tempo-30-Zonen gemacht“, sagt Bürgermeister Finn Petersen. „Leider wird das noch von vielen Verkehrsteilnehmern missachtet.“ Ihm liege viel daran, Werbung für diese verkehrssichernde Maßnahme zu machen und er würde es begrüßen, wenn die langsamere Geschwindigkeit auf den engen und meist schlecht einsehbaren Straßen nicht als Schikane sondern als das, was sie sein soll, wahrgenommen würde: Eine Aktion für mehr Sicherheit.