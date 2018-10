Tolk : Tempo 30 vor der Schule

Viele Autofahrer fahren vor Kindergarten und Schule deutlich zu schnell.

von hsz

10. Oktober 2018, 17:34 Uhr

Tolk | In seinem Bürgermeisterbericht erzählte der Tolker Bürgermeister Andreas Thiessen von der Begehung des alten Feuerwehrgerätehauses. Dort muss der Parkplatz neu markiert werden. Außerdem sind das Dach und die Dachrinne undicht. Ob das Gebäude noch repariert werden kann, werde derzeit geprüft.

Über die Beteiligung beim Breitbandausbau wirkte Thiessen enttäuscht. Mit einer Anmeldequote von 68 Prozent liege Tolk hinter den anderen Gemeinden zurück. Dort seien teilweise Quoten von über 70 Prozent erreicht worden. Mit einer Fertigstellung des Netzes rechne er trotzdem noch im nächsten Jahr.

Unter „Verschiedenes“ wurde das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich von Kindergarten und Schule auf den Tisch gebracht. Auf der kerzengeraden Strecke, die von der B 201 nach Tolk führt, sind viele Fahrzeugführer scheinbar noch im Landstraßenmodus und fahren deutlich schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Da an dieser Stelle jedoch mit spielen den Kindern zu rechnen ist, will die Gemeinde die Einrichtung einer Tempo-30-Zone beantragen. „Wir wenden uns an den Kreis,“ sagte Thiessen. Auch im Baugebiet soll eine 30er-Zone eingerichtet werden.

Weiteres in Kürze:

>Günther Hansen wurde von Andreas Thiessen zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister ernannt und gleich vereidigt.

>Die Änderung des Bebauungsplans „Lobacker“ beschlossen die Gemeindevertreter einstimmig. Es handelt sich um sieben Einzelgrundstücke für Einfamilien- und Doppelhausbebauung, Spielplatz und einen Fußweg.