Schleswig : Tempo 30 vor der Bugenhagenschule

Zumindest tagsüber müssen Autofahrer vor der Grundschule ab sofort langsamer fahren.

13. Dezember 2020, 18:07 Uhr

Schleswig | Mehr Sicherheit für Schüler und Senioren im Friedrichsberg: Seit vielen Jahren war der Straßenbereich rund um die Bugenhagenschule ein gefährliches Pflaster. Auch, weil dort Tempo 50 galt. Grundschüler oder auch die Bewohner der Senioreneinrichtung am Öhr mussten täglich äußerst aufmerksam sein, dass sie nicht übersehen wurden und kurzerhand unter die Räder kamen. Eine großformatige Schildertafel vor der Bugenhagenschule weist die Verkehrsteilnehmer zwar schon seit vielen Jahren auf die Einkaufsmöglichkeiten im Friedrichsberg hin, doch ein Tempo 30 Schild zur Verkehrsberuhigung gab es an dieser Stelle nicht – bis jetzt.

Am vergangenen Freitag wurden im Auftrag der Stadt vor der Schule zwei Tempo-30-Schilder aufgestellt, um für mehr Sicherheit der Schüler und anderen Fußgänger zu sorgen. Werktags von 6.30 bis 16 Uhr gilt hier nun großräumig die Verkehrsberuhigung.

Gefährlich bleibt der Bereich dennoch – gerade für Kinder. Die beiden Zebrastreifen, die jeweils gegenüber der Schule gekennzeichnet sind, werden von zahlreichen Grundschülern genutzt werden. Eine Baumreihe, bestehend aus sieben Linden mit stattlichem Umfang, schränkt dort aber weiterhin die Sicht der Autofahrer ein. Insbesondere in den Wintermonaten und in der Dunkelheit ähnelt die Baumreihe einer dunklen Wand, die nicht zur Sicherheit der Fußgänger beiträgt. Auf diese Gefahrenpunkte hat die Bugenhagenschule lange hingewiesen. „Die Konstellation mehrerer unübersichtlicher Straßenübergänge ist schwierig für Verkehrsanfänger. Der Schulweg der Kinder birgt viele Gefahren. In der Vergangenheit gab es hier Kollisionen und Kinder wurden angefahren“, sagte Christian Witt, stellvertretender Schulleiter der Bugenhagenschule. Mit der Einrichtung der großräumig und zeitbegrenzten Tempo-30-Zone wurde nun zumindest ein weiterer Schritt zur Sicherheit der Fußgänger gemacht.