Dorfverschönerung Nordhackstedt : Telse Petersen und Delan Petersen verwandeln Stromkasten in Kunstobjekt

Zwei junge Frauen haben den Schaltkasten der SH Netz AG in Nordhackstedt verschönert.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2020, 08:40 Uhr

Nordhackstedt | Bei einer Fahrt durch Nordhackstedt, die Ortsstraße entlang, entdeckt der aufmerksame Beobachter etliche Spuren der Dorfverschönerung, nicht zuletzt dank der Initiative des gleichnamigen Vereins. Nun ist ein Kunstobjekt hinzugekommen. Von Norden aus ein wenig versteckt steht an der Einmündung zum Kirchenstieg eine Ortsnetzstation der Schleswig-Holstein Netz AG, deren tristes Einheitsgrün sich vor wenigen Wochen in eine Blumenwiese verwandelt hat.

„Es ist schon etwas Besonderes, dass sich hier zwei junge Frauen engagiert haben“, sagt Kommunalmanager Ralf Loell. Während Delan Petersen zur Präsentation nicht kommen konnte, weil sie nach dem Abitur ein Jahr in England verbringt, war ihre Freundin Telse Petersen vor Ort und berichtet, dass beide in der Schule das Hauptfach Kunst und Gestaltung belegt und sehr viel Freude an der freien Gestaltung des Stromkastens gehabt hätten – bei bestem Wetter im Urlaub. „Wir wollten nichts Aufdringliches malen, deshalb haben wir uns für Gräser und Blumen entschieden“, meint die 22-Jährige. Und das passt hervorragend in die von natürlichem Grün geprägte Umgebung. „Als die Anfrage von der Gemeindevertreterin Anja Nielsen kam, waren wir als Netzdienstleister sofort begeistert und haben mit der Gemeinde einen Vertrag geschlossen“, berichtet Ralf Loell. „Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.“ Deshalb werden noch weitere Verschönerungsaktionen an vier Kästen folgen.