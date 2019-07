Maasholmer Hafentage : Teams messen sich beim „Kuttertrekken“

Die Maasholmer Hafentage bieten vom 5. bis 7. Juli ein buntes Programm.

01. Juli 2019, 08:44 Uhr

MAASHOLM | Die Maasholmer Hafentage, die vom 5. bis 7. Juli zum 15. Mal stattfinden, gehören zu den Klassikern der sommerlichen Veranstaltungen in der Schleigemeinde. Einer der Höhepunkte ist wieder das „Kuttertrekken“ am Sonnabend ab 14 Uhr.

Schon jetzt freuen sich die Verantwortlichen des Touristik-Ausschusses der Gemeinde und die Mitglieder der Feuerwehr auf zahlreiche Besucher. Das maritime Umfeld mit der Kulisse des Hafens und der Schlei, das familiäre und attraktive Programm haben die Hafentage längst zu einem Besuchermagneten werden lassen.

Vor 15 Jahren hat die Feuerwehr das „Kuttertrekken“ erfunden. Längst gilt er als der härteste maritime Wettbewerb des Nordens. Da geht es um Schnelligkeit, Kraft, Geschicklichkeit und Teamgeist. Jede Mannschaft besteht aus sechs Mitgliedern, die einen Fischkutter möglichst schnell von der Hafeneinfahrt zur Pier ziehen sollen. Auch in diesem Jahr stellt Fischer Henning Petersen dafür seinen 17-Meter-Kutter „Godenwind II“ mit einem Leergewicht von 42 Tonnen zur Verfügung. Angemeldet haben sich für das „Kuttertrekken“ bislang neun Mannschaften: der Vorjahressieger „Monarchen ut Angeln“, die Feuerwehren Süderbrarup, Hasselberg und Kronsgaard, das Kommissariat Hollingstedt, die Maasholmer Junge- Leute-Gilde, die „Fofftheiner“ aus Kappeln, die Diakonie-Sozialstation Gelting sowie die Maasholmer Fischer. Aus langjähriger Erfahrung weiß Organisationschef Paul Schlier, dass noch einige hinzukommen werden.

Gestartet werden die Hafentage am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Festzelt am Hafen mit der Partyband „Mamaloo“. Weiter geht es am Sonnabend, 6. Juli, ab 11 Uhr. Ab 14 Uhr tritt der Shanty-Chor „Die Buddelschipper“ im Festzelt auf. Für Kinder gibt es von 14 bis 17 Uhr am Hafen ein Torwandschießen, veranstaltet vom Maasholmer HSV-Fanclub „Rauten-Wikinger“. Den Reinerlös stiftet der Club einer gemeinnützigen sozialen Einrichtung. Für die Jüngsten gibt es eine Hüpfburg. Zusätzlich bietet die Jugendfeuerwehr Ostangeln mit Glücksrad, diversen Feuerwehr-Spielen und Mitmach-Aktionen ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an.

Parallel dazu findet das „Kuttertrekken“ statt, wobei der DGzRS-Rettungskreuzer „Fritz Knack“ die wasserseitige Absicherung übernimmt und anschließend zu einem Open Ship einlädt. Zur Stelle ist auch das Rettungsboot „Helmuth Manthey“ der Maasholmer Freiwilligen-Station der DGzRS. Ab 19 Uhr ist im Festzelt Party angesagt – mit der Show- und Stimmungsband „Die Doppelzentner“. Für Sonntag wird ab 10 Uhr zu einem Hafengottesdienst eingeladen. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Schützenbläserkorps Kappeln. Es schließt sich ein Frühschoppen an, gegen 15 Uhr klingen Maasholms Hafentage aus.