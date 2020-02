Avatar_shz von

04. Februar 2020, 15:02 Uhr

Steinbergkirche | Ein Tea-Tasting bietet der Amtskulturring Steinbergkirche am kommenden Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr im Sportlerheim Steinbergkirche, Hattlundmoor 11, an. Die Teilnehmer erfahren in einer kleinen Teekunde Wissenswertes über die Teeverarbeitung, die Vielfalt der Sorten und die Zubereitung. Die Teilnahmekosten betragen 10 Euro. Kursleiter ist Joachim Möller (Tee-Sommelier). Anmeldungen auf www.amtskulturring.de oder unter Telefon 0 46 32 / 15 45.