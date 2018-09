Schleswig : Taxi-Fahrten zum Wohle des Tierschutzes

Unternehmer Christopher Götz und seine Kollegen baten ihre Fahrgäste um Spenden – und sammelten so 1100 Euro ein.

19. September 2018, 16:46 Uhr

Einen Tag und eine Nacht war der Schleswiger Unternehmer Christopher Götz (Foto) mit seinem Team von „City-Taxi Schleswig“ und „Taxiruf Haddeby“ unterwegs, um Spenden für das Schleswiger Tierheim zu „erfahren“. Die Einnahmen sämtlicher Fahrten wurden im Taxameter als Spende für den Schleswiger Tierschutz registriert – und in einer Spendendose gesammelt. Davon ausgenommen waren lediglich Krankentransporte, die von den Krankenkassen abgerechnet werden. Vier Mitarbeiter und der Chef waren bei der Aktion rund 650 Kilometer in Schleswig und Umgebung unterwegs – und erhielten dabei viel Zuspruch der Fahrgäste. 1100 Euro kamen auf diesem Weg als Spende zusammen. Den Betrag überreichte der 24-jährige Unternehmer nun an Yvonne Wiegers-von Wegner, die Vorsitzende des Schleswiger Tierschutzvereines. Groß war die Freude im Tierheim, das derzeit mit Tieren geradezu überfüllt ist. Im nächsten Jahr will Christopher Götz die Aktion wiederholen, kündigte er an.