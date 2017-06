Bauarbeiten zwischen Schuby und Jagel : Tausende Autofahrer auf A7 in der Staufalle

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Sörensen 1 von 1

Tarp | Es war bereits Tage zuvor angekündigt worden: Die A7 muss wegen Bauarbeiten zwischen Schuby und Jagel von Freitag bis Sonntagabend gesperrt werden. Was sich allerdings am Freitagabend wegen der Sperrmaßnahmen auf der Autobahn abspielte, liegt nahe am Verkehrskollaps im Norden von Schleswig-Holstein.

Bereits am Freitagnachmittag meldete die Polizei einen Rückstau vor der Baustelle von über 15 Kilometern. Autofahrer standen über Stunden zwischen den Anschlussstellen Tarp und der Ausfahrt Schuby im Stau.

Wegen der Erneuerung der Fahrbahn zwischen Schuby und Jagel musste der Fahrzeugverkehr an der Abfahrt Schuby über die die B76/B77 umgeleitet werden. Doch auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Gegen 17.30 Uhr zogen Polizei und Rettungsdienst die Notbremse. Hilfsorganisationen von DRK, Johanniter, Feuerwehr, und Rettungsdienst wurden alarmiert, um die im Stau wartenden Autofahrer zu versorgen.

„Es ist noch keine Besserung auf der A7 eingetreten, sagt Lars Christophersen vom Deutschen Roten Kreuz am Freitagabend. Einige Autofahrer sitzen seit 15 Uhr zwischen Tarp und Schuby im Stau fest. Es wird eine Feldküche aufgebaut, um die Wartenden mit Suppen und Heißgetränken zu versorgen“, so Christophersen.

Für die Versorgung der Autofahrer wurde der Pendlerparkplatz Tarp am Abend für die Versorgungseinheiten gesperrt. Kräfte des Rettungsdienstes des Kreises Schleswig-Flensburg fuhren, begleitet von Motorradstreifen des Johanniter Hilfsdienstes die Autobahn ab, um bei Bedarf sofort helfen zu können.

Noch gegen 22.30 Uhr staute sich der Verkehr auf über elf Kilometer zurück. Manche Lkw-Fahrer, die bereits ihre Lenkzeiten überschritten hatten, stellten ihre Lastzüge einfach auf dem Nothaltestreifen ab. Auch der Parkplatz „Jalmer Moor“ war am Abend völlig überlastet.

Am Sonnabend wird keine Besserung der Verkehrssituation erwartet. Aktuell staut sich der Verkehr auf rund fünf Kilometer.

Aktuelle Verkehrsinfos über www.shz.de/verkehr.

von Karsten Sörensen

erstellt am 17.Jun.2017 | 09:40 Uhr