Erlös aus Kalenderverkauf : Tarper Unternehmer spenden für den Bildaungscampus

30. April 2020, 09:50 Uhr

Tarp | Zur Weihnachtszeit verkaufen die „Aktiven Unternehmer“ Tarp ihren Adventskalender. Vergangenes Jahr wurden 7500 Stück aufgelegt, in den Jahren zuvor waren es 5000 Exemplare. Die Erhöhung wurde beschlossen, weil die Kalender immer so schnell ausverkauft waren. Jetzt erfolgte der Kassensturz aus dem letzten Verkauf. Ein Großteil des Erlöses ging an den Bildungscampus (BiCa), der 5500 Euro erhielt. Weitere Spenden erhielten das Flensburger Kinderhospiz und der Naturschutzverein Obere Treenelandschaft.

„Wir werden das Geld nehmen, um damit das im Herbst wieder startende Kindertheater des Monats zu finanzieren“, erklärt die BiCa-Vorsitzende Judith Detlefsen. Dieses Highlight für die Kinder findet regelmäßig von September bis März im Bürgerhaus oder bei größeren Aufbauten in der Aula der Alexander-Behm-Schule statt. Da das Kindertheater in eher kleinem Rahmen angeboten wird, decken die Einnahmen nicht die Ausgaben. So entsteht bei den sieben Aufführungen pro Saison ein Verlust von etwa 2500 Euro. „Wir könnten die Zuschauergruppen vergrößern“, sagt Judith Detlefsen. „Aber das wollen wir nicht, es soll ja für die Tarper Kinder ein besonderes Erlebnis bleiben“.

Jörg Eberle ist seit Ende Februar neuer Vorsitzender der „Aktiven Unternehmer“, die rund 20 Mitglieder haben. „Wir arbeiten daran, dass es wieder mehr werden“, sagt Jörg Eberle. In besten Zeiten waren es schon mal mehr als 100 Gewerbetreibende aus dem Amtsgebiet. In Zukunft soll mit Zusammenkünften und gemeinsamen Aktionen dem Verein wieder neues aktives Leben eingehaucht werden. „Für unsere Mitglieder soll es sich lohnen, den Aktiven Unternehmern anzugehören“, so Eberle.