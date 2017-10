Tarp: Einbruch in Supermarkt aufgeklärt

von Gero Trittmaack

erstellt am 20.Okt.2017 | 19:00 Uhr

In der Nacht zum zum vergangenen Sonntag wurde in den Famila-Markt in Tarp eingebrochen. Die Täter erbeuteten Zigaretten, Chips und zwei Haarschneidemaschinen. Der Schaden übertraf den Wert der Beute deutlich. Die Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur von zwei Jugendlichen aus dem Raum Tarp. Die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen räumten ihre Tat ein. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden sie wieder entlassen.