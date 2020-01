Freizeit auf dem Land : Tanztee und Segway-Parcours in Unaften

Ins Bürgerhaus Handewitt in Unaften lädt nicht nur der Bürgermeister zur Sprechstunde ein – das Gebäude wird mehr und Mehr zum Mittelpunkt des Ortes.

14. Januar 2020, 08:33 Uhr

Handewitt | E-Vention, E-Mobility und E-Funtility steht in kräftigen Buchstaben auf den Schildern, die über den Eingängen hängen. Ein schlichtes, ehemaliges Betriebsgebäude hat sich in den letzten Monaten zu einer Begegnungsstätte entwickelt, die Spaß und Geselligkeit miteinander verbindet: das „E-Fun Unaften“. Freizeitangebote wie „Jumicar“ und „Segway“ gehören ebenso zum Programm wie Vorträge und Feierlichkeiten. „Es füllt sich immer mehr mit Leben, im Angebot haben wir etwas für alle Altersgruppen in unserer Gemeinde“, sagt Björn Höller.

Dem 44-jährigen Handewitter merkt man die Begeisterung für sein neues Projekt an. Aus ihm sprudeln die Ideen nur so hervor. Und für die Umsetzung hat er die Kompetenz und ein Netzwerk, das auf einer 20-jährigen Erfahrung im Freizeit-Segment baruht. Auf selbstständiger Basis startete er vor etlichen Jahren mit „Jumicar“. Jetzt können die Kinder mit den Mini-Autos auf einem kleinen festen Parcours ihre Runden drehen – dank der Zusammenarbeit mit Ralf Hansen-Borg, dem Besitzer der Immobilie.

Für einen anderen mobilen Fahrspaß, dem „Segway“, wurde in einer Räumlichkeit eine kleine Teststrecke angelegt. Mit Hügeln und Brücken. Jetzt rückt in den Planungen immer mehr der Gebäudeteil in den Mittelpunkt, der offiziell als „Bürgerhaus Handewitt“ firmiert. Hier wird weiterhin der Bürgermeister zur monatlichen Sprechstunde erscheinen oder das eine andere Familienfest gefeiert werden. Aber Björn Höller schwebt wesentlich mehr vor, was der Bezeichnung „E-Vention“ auch gerecht wird. Sein Terminkalender füllt sich.

Erste Kostproben der neuen Event-Philosophie gab es bereits. Ein Tanztee mit Live-Musik von Jan Eichwald erfreute sich großer Beliebtheit ebenso eine Show mit der Travestie-Künstlerin Gloria Vain. Jetzt zieht es die Sport-Fans zum Public Viewing nach Unaften: Die Handball-EM sorgt für Spannung. Demnächst wird der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Börnsen aus seiner „Angeln-Saga“ vorlesen, während der Flensburger Fotograf Thomas Raake einen visuell sehr unterhaltsamen irischen Abend verspricht.