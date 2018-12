Struxdorf/Süderbrarup : Tannenduft und Wohlgefühl

Viele vorweihnachtliche Märkte zum Auftakt der Adventszeit. Beim Basar in Ekebergkrug hielt Gründerin Erika Fürst eine sozialpolitische Rede.

02. Dezember 2018, 17:22 Uhr

In vielen Orten feierten die Menschen am Wochenende den Beginn der Advenstzeit – oftmals mit lieb gewordenen Bräuchen und traditionellen Veranstaltungen. So auch in Struxdorf. Hier ist der Weihnachtsmarkt im Sägewerk immer am ersten Advent ein beliebter Anlaufpunkt in der Region. Die geschützte Atmosphäre zieht Menschen aus allen Dörfern der Umgebung an.

Auch gestern wurde es wieder voll. Neben vielen Leckereien gab es ein reiches Angebot an Weihnachtsdekoration, Stofftieren, Holzspielzeug, Büchern, Kinderkleidung und vielem mehr. Wesentlicher Programmpunkt war der Auftritt der Kindergartenkinder, die bei einem gemeinsamen Lied den vier Meter hohen Tannenbaum schmückten. Dabei ging es für einige Glückliche besonders hoch hinaus – sie hatten einen guten Blick auf den Weihnachtsmann der zu Besuch kam.



Basar in Ekebergkrug





Ebenfalls nach Struxdorf lud die sozialtherapeutische Einrichtung Ekebergkrug zu ihrem vorweihnachtlichen Basar. Hier finden zurzeit 15 erwachsene Menschen mit geistig-seelischer Behinderung einen Ort zum Leben mit gewöhnlichem Alltag, aufgehoben in einem sozialen Netz. Die Betreuten wohnen in verschiedenen Häusern und Gemeinden, kommen aber tagsüber im sogenannten Kernhaus zusammen. Ziel ist es, eine möglichst „normale“ Wohn- und Lebenssituation bei gleichzeitiger größtmöglicher individueller Förderung zu schaffen.

Im 30. Jahr feierten die Ekebergkruger nun ihren Weihnachtsbasar und zunächst lief alles wie gewohnt: Das Kernhaus war weihnachtlich geschmückt. Es wurde Selbstgebasteltes verkauft, es gab Gestecke, Marmeladen und Feuerholz – und viele fröhliche Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Bewohner und Betreuer, Verwandte, Interessierte und Nachbarn kamen zahlreich in die Einrichtung. Es herrschte schnell eine Stimmung, in der sich selbst Fremde sofort wohlfühlen – das ist eines der Geheimnisse dieses besonderen Basars.

Und doch lag in diesem Jahr eine leichte Spannung über dem Fest. Denn Ekebergkrug-Gründerin Erika Fürst hatte – anders als üblich – eine Ansprache angekündet und die fand statt, bevor die „Lachlöwen“ das gemeinsame Weihnachtssingen eröffneten.

Hintergrund war ein Symposium in Kiel, an dem Fürst teilgenommen hatte. Um eine fehlgeleitete Kinder- und Jugendpsychiatrie ging es im Beisein von Sozialminister Heiner Garg (FDP), um Medikamentenexperimente, Gewalt und Willkür in Fürsorgeeinrichtungen der 1960er Jahre (wir berichteten). Fürst hatte die Betroffenheit der Zuhörer beobachtete, die die Schilderungen der Opfer und der Vertreter des Vereins „Ehemalige Heimkinder Schleswig-Holsteins“ auslösten. Sie selbst hatte im Zusatz zum Programm einen 15-minütigen Vortrag gehalten. Sie bedauerte es sehr, kritisierte Erika Fürst, dass nur Patienten und keine Mitarbeiter zu Wort gekommen seien. „Warum haben die Menschen nichts gesagt“, fragte sie. Sie selbst habe im Alleingang vor über 40 Jahren zwölf Jugendliche aus einem derartigen „fürchterlichen Haus“ befreit und dann ein Modell entwickelt, in dem sie mit größtem Freiraum leben könnten. „Was hätten in Kiel viele Menschen mit ähnlichen Ideen erreichen können.“ Sie setze auf eine generelle Änderung der Behandlung.



Adventsstübchen in der Schule am Markt





Weniger nachdenkliche aber viele fröhliche Töne waren beim Adventstübchen zu hören, in das die „Schule am Markt“ in Süderbrarup eingeladen hatte. In verschiedenen Räumen wurden den Besuchern weihnachtliche Aktivitäten angeboten: Schokoäpfel herstellen, Lebkuchen bemalen oder sogar 15 Minuten Weihnachten verschenken. Dazu sang der Lehrerchor Weihnachtslieder.

Stark nachgefragter Renner war der Jahreskalender, der von Lehrerin Ute Wünsche aus Schülerbildern aller Klassen zusammengestellt und von den Künstlern gemeinsam mit Schulleiter Kay Harms vorgestellt wurde. Der Erlös dient der Anschaffung eines Mini-Fußballfeldes für die Schule. Der Kalender ist in der Buchhandlung Schröder erhältlich.

